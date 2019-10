20 millones de euros para modernizar regadíos

El Gobierno de Aragón pondrá en marcha, a principios del próximo año, un plan de modernización de regadíos en la comunidad autónoma, cuya inversión ascenderá a 20 millones de euros. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamban, que hoy ha clausurado en Huesca una Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón sobre El Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España.

“Después de haber modernizado 47.000 hectáreas en la pasada legislatura, a principios de año lanzaremos un plan con 20 millones de euros para seguir modernizando regadíos”, ha informado el presidente, que se ha referido a su presencia en la jornada organizada por la comunidad de regantes de Riegos del Alto Aragón en Huesca. “Vengo a seguir comprometiendo al Gobierno de Aragón en la puesta en regadío de nuevas tierras en Aragón, donde en la actual convocatoria hay 55 millones de euros para poner en regadíos 7.000 nuevas hectáreas”, ha trasladado Lambán, que ha insistido en que “vengo a apostar por modernizar regadíos y por seguir transformando secano en regadío”.

JORNADA

Los regantes exponen en Huesca su preocupación por los planteamientos del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, en el transcurso de la 21 Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón, centrada en este asunto. Se trata de un documento, impulsado por el Ministerio de la Transición Ecológica, en fase de elaboración, y su pretensión es avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua que permita hacer frente a los retos presentes y futuros.

En la 21 Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón, los regantes han trasladado que no comparten el libro verde, porque consideran que va en contra de sus intereses. El presidente de la comunidad de regantes de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, ha lamentado que el borrador da al agua una función medioambiental, que habla de una subida de impuestos más que de recuperación de costes, de reducción de concesiones en las modernizaciones y de no hacer una hectárea más de regadío por el cambio climático.

Trillo ha explicado que son cuestiones que no comparte el regadío y menos el valle del Ebro, ya que es una cuenca que vierte al mar cerca de 6.000 hectómetros cúbicos por encima de los caudales ambientales. Trillo ha manifestado que es un caudal medioambiental “desorbitado”, porque “es el doble que todos los ríos de España” y “a pesar de eso todavía vierte al mar 5.000 ó 6.000 hectómetros por encima de los caudales ambientales”. Por lo que “que aquí no se pueda hacer una hectárea más de regadío o que aquñi tenga que quedar todo bloqueado porque el cambio climático viene con reducciones, no tiene demasiado sentido”.

Los regantes han transmitido ya al Ministerio su opinión sobre el mismo y los cambios que consideran necesarios y en este sentido, Trillo ha señalado que “hemos trasladado al Ministerio lo que nosotros creemos que se equivoca, por dónde cremos que debería ir el Libro Verde”. Trillo confía en que habrá modificaciones, pero “de momento sigue manteniendo la versión del 22 de abril y sobre esta versión se basa hoy esta jornada”.