Miguel Gracia informa a los trabajadores de la DPH de la 'caja de solidaridad'

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, ha informado a los trabajadores de la institución provincial de la posibilidad de aliviar las pérdidas económicas de las empleadas de limpieza que están en huelga a través de una 'caja de solidaridad' o de 'resistencia'.

Miguel Gracia ha enviado una carta a los trabajadores de la Diputación Provincial en la que les agradece su comportamiento y comprensión por los “perjuicios e incomodidades” que está generando la huelga de limpieza, que comenzó de forma indefinida el pasado 16 de enero. En dicha carta, el presidente sostiene que las razones que han llevado a las trabajadoras a iniciar este proceso de huelga son de peso, apoyando así su situación y reivindicación.

En la carta, el presidente de la DPH explica que ha mantenido encuentros con los sidicatos y han explicado las retenciones que aplican las empresas del sector a sus trabajadores durante el período de huelga, lo que lleva a una situación dramática a las familias afectadas, según el escrito, por lo que se ha establecido una 'caja de resistencia' o 'caja de solidaridad', que alivie las pérdidas económicas, entendiendo “la vulnerabilidad que supone para este colectivo ejercer el derecho a huelga”. Para contribuir, se puede realizar un ingreso económico un una cuenta bancaria y los trabajadores del servcio de limpieza recibirán su apoyo económico.

CARTA

En la carta, Miguel Gracia explica que “reivindican condiciones de trabajo que deberían ser una realidad desde hace tiempo; entre otros, según me transmiten desde los sindicatos, la materialización de un convenio que no existe en la provincia de Huesca, siendo la única provincia española en esta situación”. Desde “mi punto de vista personal, esta y otras cuestiones son razones de peso para acogerse a su derecho de huelga. He manifestado públicamente en las últimas dos semanas mi apoyo al respecto. Con toda probabilidad, usted también comparta la necesidad de dignificar la profesión y equiparar las condiciones laborales con quienes desempeñan esa misma labor en el resto de provincias españolas”.

Por todo ello, como presidente de esta institución, “me dirijo a usted para solicitar su apoyo para los afectados y afectadas. Tal y como sostienen y señalan en la recogida de firmas, es un sector esencial”. Ha añadido que “quedó de manifiesto durante la crisis sanitaria del COVID-19, en una situación extraordinaria y sin precedentes. Ahora, lo comprobamos de nuevo en administraciones públicas, colegios, institutos y otros espacios”.

Como presidente de esta Corporación, “de manera conjunta con el Ayuntamiento de Huesca, hemos mantenido diversas reuniones con los sindicatos y la patronal, escuchando su problemática y tratando de trasladarla para que las trabajadoras y trabajadores que están en huelga puedan lograr sus objetivos”.

Asimismo, ha incidido en que “en las conversaciones que hemos mantenido con los sindicatos, nos han explicado las retenciones que aplican las empresas del sector a sus trabajadoras y trabajadores durante el periodo de huelga, que va más allá de la retribución neta que perciben estas empleadas y empleados en sus jornadas laborales”.

En el escrito, ha indicado que “en el día de ayer fueron entregadas a esta Diputación más de 6.000 firmas de apoyo a las reivindicaciones y demandas de este sector. En ese encuentro, se nos informó de la situación dramática que padecen las familias afectadas por la ausencia de ingresos durante el periodo de huelga, lo que nos mueve a solicitarle que, en la medida de lo posible, puedan apoyar una 'caja de resistencia' o 'caja de solidaridad' que alivie las pérdidas económicas, entendiendo la vulnerabilidad que supone para este colectivo ejercer el derecho a la huelga”.