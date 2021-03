El Mercado Medieval de ASAPME Huesca, en el cupón de la ONCE

La ONCE dedica su cupón del martes, 9 de marzo, al Mercado Medieval de ASAPME Huesca, en Huesca, dentro de la serie ‘Este es tu mercado’. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este mercado, organizado por la Asociación Oscense Pro Salud Mental, ASAPME Huesca.

Raquel Pérez Valcárcel, Delegada Territorial de la ONCE, Nuria del Río Viñao, Presidenta de la Asociación Oscense Pro-Salud Mental (ASAPME Huesca), Rosa Serrano Sierra, Concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huesca han presentado este cupón en la Plaza López Allué, escenario del propio mercado que trasporta a la ciudad a la época medieval, acompañadas de José Luis Catalán, Presidente del Consejo Territorial y Emilio Sánchez Pérez, Director de la Agencia de Huesca.

A lo largo de 18 años, el Mercado Medieval de ASAPME Huesca, con el que la asociación recauda dinero por las ventas que hacen en su propio puesto con los productos y artículos elaborados por sus usuarios en los talleres ocupacionales, ha reunido a un buen número de artesanos, mercaderes, saltimbanquis, músicos que hacen que Huesca regrese al medievo.

La Asociación Oscense Pro Salud Mental (ASAPME Huesca) nace en Huesca, en el año 1994, impulsada por un grupo de familiares de personas con enfermedad mental, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, favoreciendo la creación de recursos y servicios de atención en coordinación con los servicios de la Administración Pública. ASAPME Huesca ofrece una respuesta sanitaria y social a las personas con enfermedad mental, sirve de cauce de sensibilización a la sociedad y recuerda a los poderes públicos su responsabilidad para impulsar una atención global a la salud mental.

ASAPME Huesca tiene por objeto promover la salud mental y el bienestar emocional en la población. En el ámbito de la atención social y sanitaria, la principal finalidad de ASAPME Huesca es conseguir la integración en la sociedad de las personas con enfermedad mental a través de un abordaje integral que implique, tanto a la persona afectada, como a su entorno familiar.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.