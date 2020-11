Tras 220 días cerrados, los locales de ocio nocturno en Huesca están a favor de cualquier medida que pudiera permitir la apertura de sus locales. Respecto a nuevas formas de ayuda, al margen de las económicas, este sector aplaude otras como la medición de CO2 del interior de los locales, para comprobar la calidad del aire y permitir su apertura.

En este punto, el representante de este sector en Huesca, Miguel Ollés, ha apuntado que en caso de ser así habría que intentar que los locales recuperasen la inversión de la maquinaria. Ollés recuerda que el sector del ocio nocturno de la provincia está todo a favor de lo que sea poder abrir nuestros locales pero este tipo de inversiones que tengamos que hacer, la podamos recuperar de alguna manera, via subvención. Miguel Ollés insiste en que "tenemos el ejemplo de las mámparas y otros mecanismos que no han funcionado y están cambiando de criterio, hemos hecho inversiones que no han sido subvencionables.

Ollés ha trasladado que la importancia de la renovación del aire ha quedado demostrada, ya que en las terrazas, aunque junto a medidas, la actividad se puede seguir desarrollando y en los colegios, con las ventanas abiertas, las clases continúan. Por ello, asegurando la calidad del airte, los establecimientos podrían abrir sus puertas. Ollés explica que "dentro del manual que se hizo de ocio de España, que se planteaa una renovación del aire porque parece ser que es lo que está funcionando o es lo que los científicos están hablando, en nuestros establecimientos, muchos están preparados con grandes inversiones en equipamiento y no creo que hubiera problema en abrir de esta manera"