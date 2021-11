Mayoral confirma que se están estudiando posibles nuevas titulaciones para la Universidad de Zaragoza

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha confirmado que se están estudiando posibles nuevas titulaciones para la Universidad de Zaragoza y, entre ellas, la titulación de Farmacia en Huesca. Sin embargo, ha apuntado a la “prudencia” y ha señalado que la Universidad de Zaragoza “no hace anuncios de posibilidades, sino de realidades”.

Mayoral ha dicho que “las posibilidades se están estudiando de una manera discreta y el día que realmente tengamos titulaciones que veamos viables y económicamente sean accesibles lo diremos”, porque “hay que recordar que el plan de financiación con el Gobierno de Aragón es para la Unversidad que tenemos ahora, para una Universidad que crezca tendremos que ver qué necesidad hay y cómo se puede cubrir”.

En este punto, ha dicho que al igual que se estudian otras posibilidades, también se estudia la posibilidad de que Huesca acoja Farmacia en colaboración con alguna facultad de Zaragoza. Así, en este sentido, ha trasladado que “es una titulación que me gusta y que me gustaría tener y creo que en Huesca, posiblemente en colaboración con alguna facultad de Zaragoza, porque hay equipamientos que están allí y que no se pueden duplicar por su alto coste, y se estudia”.

En caso de que Huesca acogiese esta titulación, se impartiría en la Escuela Politécnica, según el Rector.