Más de 1.000 congresistas siguen el congreso de periodismo de Huesca, por primera vez en formato virtual

La cita de referencia del periodismo reúne a lo largo de la jornada a 25 ponentes que repasarán los temas de máxima actualidad y los desafíos a los que se enfrentan los medios de comunicación

"Una prensa libre y de calidad es más necesaria que nunca frente a los populismos", ha asegurado hoy el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la inauguración de la XXI edición del Congreso de Periodismo de Huesca, donde ha reconocido que "la pandemia está teniendo una repercusión muy negativa en los medios de comunicación, que ya atravesaban una situación muy complicada".

El director del Congreso de Periodismo de Huesca, Fernando García Mongay, ha recordado que “este congreso ha reunido durante los últimos 20 años a miles y miles de congresistas en la ciudad de Huesca, en una cita que no solo se limita a las ponencias y mesas redondas, sino que también se extiende a talleres, encuentros, exposiciones…”. Pese al nuevo formato y fecha, el director del Congreso ha subrayado que esta edición “es la más concurrida de la historia, con más de 1.000 participantes”.

Por su parte, Isabel Poncela, presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, que organiza el Congreso, se ha felicitado por este “foro de muchos periodistas, hablando de periodismo para tratar de entender cómo es la situación actual del mundo de la comunicación y adivinar cómo puede ser el futuro para cumplir con el mandato que tenemos como profesión de prestar a la sociedad una información veraz".

Durante la inauguración se ha realizado la entrega ‘virtual’ del Premio José María Porquet a la periodista aragonesa Mavi Doñate, corresponsal de Asia-Pacífico de TVE. El jurado, que otorgó el galardón por unanimidad, quiso distinguir “el trabajo realizado en la cobertura de la pandemia del coronavirus, y su contribución a la información que debe realizarse desde un medio público, así como también su labor a través de las redes sociales para mostrar cómo se realiza esta información”.

Mavi Doñate ha agradecido por video el galardón y relatadó cómo “la noticia de este premio me llegó en plena pandemia y fue no solo una alegría sino un soplo de energía” para seguir con el trabajo en una situación tan complicada. Recordó la figura de Porquet, “un colega aragonés, que hacía reporterismo de calle” para afirmar que recibir un premio con su nombre era “un honor”. Doñate ha explicado que “hice los hilos de Twitter por estructurar la información y dar más datos, pero también por ayudar, porque no hay cosa que importe más a la sociedad que la salud”. La periodista aragonesa ha afirmado que “la pandemia ha puesto de manifiesto que un periodismo riguroso es más importante que nunca”, y ha defendido una mayor atención hacia la información internacional.

En su conversación con Jesús Maraña y también en la rueda de prensa con Fernando García Mongay, el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, se ha referido a la espiral de tensión instaurada por la política y en la que también están involucrados los medios de comunicación. En este sentido y lejos de las polaridades y de las informaciones centradas en Madrid y Barcelona, Juliana ha apostado por “una España en red, más policéntrica, ahora que además la tecnología lo facilita y aunque no exista voluntad política para ello”.

El periodista también se ha referido al teletrabajo de los periodistas. Si bien ha dejado claro que “las redacciones de los medios de comunicación son una conquista del periodismo y fomentan el contacto”, el teletrabajo implantado durante la pandemia que ha permitido publicar el periódico sin un solo periodista en la redacción se ha revelado “como una transformación que va a dejar huella y que ha mostrado su eficiencia”. Juliana ha apostado por una fórmula mixta, “que permita mantener el contacto en la redacción y también trabajar desde casa de forma alterna” y ha mostrado sus ganas de volver “a ver el rostro de mis compañeros y a interpelarlos en nuestro lugar de trabajo”.

La conversación entre ambos periodistas ha abordado los cambios en las rutinas periodísticas que supuso el confinamiento en marzo y el elevado incremento de las audiencias digitales de los medios. “Los medios decidieron abrir los contenidos que tenían limitados a suscriptores, considerando que era su obligación como servicio público. El periodismo ha vuelto a hacer un servicio esencial para la ciudadanía”, recalca Enric Juliana.

Para Jesús Maraña, la pandemia aceleró tres procesos: “El crecimiento en suscriptores y audiencias, la reducción de ingresos publicitarios y el aumento de esfuerzos que provienen directamente de los lectores, y por último, la reacción del público ante la desinformación y los bulos que les ha llevado a buscar medios de referencia creíbles”.

La conversación entre la periodista de La Sexta, Mamen Mendizábal, y el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, ha puesto de manifiesto la necesidad de contacto, de intercambio de opiniones y criterios entre colegas. "En lo colectivo sumamos: yo soy mejor cuando trabajo con mi equipo. Creo que perdemos mucho trabajando con las redacciones separadas", ha asegurado Mamen Mendizábal, que ha explicado que en algunos momentos 30 de los 40 redactores de la cadena estaban teletrabajando.

En este sentido, Ignacio Escolar ha detallado cómo la redacción de Eldiario.es se ha adaptado para realizar todo el trabajo desde casa pero reconoce que "estamos trabajando en un modelo celda de Montecristo, en el que duermes, comes y trabajas en un mismo espacio. Y esto está generando un estrés preocupante".

Ambos periodistas han coincidido además en que la pandemia provocada por la COVID19 representa la noticia más importante que han tenido que cubrir. "En esta última etapa #COVID19 no han pasado meses, han pasado 10 años: a nivel personal, laboral y mundial", según Ignacio Escolar. "Con la pandemia se han acelerado cambios sociales, políticos… que ya estaban en marcha, como el papel de China o el freno a la globalización. Y también ha sucedido en el mundo de la comunicación", ha añadido.

La jornada continúa hoy con sendas mesas redondas sobre los desafíos de cubrir una pandemia en tiempo real, el paso de la política al periodismo, los nuevos formatos como el podcast y el periodismo visual, o las ponencias sobre modelos de negocio o nuevos proyectos además de la clausura a cargo de Fernando Garea, director adjunto de El Confidencial.

El Congreso de Periodismo de Huesca está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, Ibercaja y Telefónica.