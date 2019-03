Marta Gastón apuesta por proyectos complementarios y alternativos a la nieve

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, apuesta por el desarrollo de proyectos complementarios y alternativos a la nieve para evitar que la actividad económica se resienta en las temporadas de falta de nieve.

La falta de nieve y de las temperaturas adecuadas para mantener la innivación artificial en los centros invernales de la comunidad autónoma de Aragón ha motivado un descenso de la afluencia de visitantes, difícilmente recuperable en su totalidad a pesar de las buenas cifras que se están registrando en los últimos fines de semana. Frente a ello, la consejera apuesta por proyectos que sigan atrayendo a la zona a la gente aunque no exista la nieve. En este punto, ha trasladado que “todos los puentes y fechas de Navidad son difíciles de recuperar y de modo complementario y alternativo debemos contar con proyectos que sigan atrayendo gente en fechas señaladas para que el impacto económico no se resienta tanto”.

Gastón sostiene que la nieve es un recurso de primer nivel que hay que optimizar, pero hay que tratar de mantener el atractivo estacional de forma independiente a su presencia. Así, considera que “si no se tiene el oro blanco, la nieve, la gente no viene y ha quedado patente, por lo tanto necesitamos buscar esa complementariedad para seguir teniendo ese atractivo estacional”. Ha añadido que “se ha trabajado y se sigue trabajando por la desestacionalidad turística para no depender exclusivamente de la temporada de nieve, pero es uno de los mayores y mejores recursos con los que contamos en esta comunidad y en la provincia de Huesca”.

A ello ha hecho referencia la consejera de Economía, Industria y Empleo, que este lunes ha intervenido en un desayuno-coloquio en Huesca, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca y la Cámara de Comercio.