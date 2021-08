Marlango llenará de jazz y blues el Salto de Roldán en Huesca

Será ese espacio mágico el que acoja el 16º espectáculo de la segunda edición del SoNna Huesca, el certamen que organiza la Diputación Provincial de Huesca, y el primero que se celebre en la Comarca de la Hoya de Huesca. Después de Sabayés, el festival visitará esta semana, entre el jueves 19 y el domingo 22 de agosto, las localidades de Buera (Civi-Civiac), Agüero (Daraomaï), Alcala de Gurrea (TéCanela) y Piracés (Justin Adams y Mauto Durante).

El edificio del centro de interpretación del Espacio Salto de Roldán, obra del arquitecto Sixto Marín, está ubicado junto a la ermita de la Virgen del Patrocinio, a los pies de las peñas de San Miguel y Amán (o de Sen y Men). La construcción simula una roca desprendida del Salto de Roldán y en su jardín se recrean los ecosistemas del entorno.

El proyecto Marlango surge en 1998, cuando Leonor Watling, letrista, vocalista -y respetadísima actriz- y el cántabro Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con catorce temas para piano y voz. En 2002 se une al proyecto Oscar Ybarra, trompetista neoyorquino, y con esta formación editan su primer álbum Marlango con enorme éxito. Una gira con más de 50 conciertos en España y un disco de oro ponían el broche a su opera prima.

Su discografía continúa con Automatic Imperfection (2005), también disco de oro, The Electrical Morning (2007), Life in the Treehouse (2010), Un día extraordinario (2012), el primero en castellano, y El Porvenir (2014), trabajo en el que ya no participa Óscar Ybarra y en el que el grupo celebra sus diez años de carrera profesional. El cambio de idioma se reflejará también en un cierto cambio de estilo, que abandona la melancolía y se hace más festivo.

En 2018 publican Technicolor y se embarcan en una gira intermitente por España y México que se vieron obligados a interrumpir por la pandemia. Durante el confinamiento de 2020, Alejandro Pelayo y Leonor Watling trabajaron en la distancia para lanzar La Cruda, una canción con la que regresan a los escenarios y en la que hacen “un pequeño homenaje a José Alfredo Jiménez, a México, a las ganas infinitas que tenemos de poder viajar, de poder volver a todos esos lugares donde antes, durante y después del concierto hemos levantado nuestras copas y hemos celebrado la vida y la música”.

En el SoNna actuarán en formato dúo y el recital formará parte de la gira de su décimo quinto aniversario, una efemérides que no pudieron celebrar en 2020 a causa del coronavirus. Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre proviene en realidad de un equívoco con el tema “I wish I was in New Orleans”, de Tom Waits.

Leonor Ceballos Watling y Alejandro Pelayo forman una pareja capaz de sobrevivir a todas las formas posibles de relación entre un hombre y una mujer. Fueron amigos, novios, exnovios y luego amigos de nuevo antes de convertirse en integrantes de una banda que también ha devenido en dúo.

El Salto del Roldán, extremo occidental del Parque de Guara es Zona de Especial Protección para las Aves. En las peñas San Miguel, Amán y El Fraile anida una formidable colonia de buitre leonado. El paisaje se articula principalmente en torno a dos impresionantes mallos de conglomerado entre los cuales discurre el río Flumen.

Cuenta la leyenda que cuando el portentoso Roldán, al mando de la retaguardia del ejército de Carlomagno en retirada hacia Francia, fue rodeado en la peña San Miguel, Roldán espoleo su caballo y de un salto alcanzó la peña de Amán o de Men, situada enfrente. Es uno de los numerosos ejemplos de la influencia del legendario Roldán en la toponimia del Pirineo aragonés.