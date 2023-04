María Eugenia Gabás liderará las candidaturas del PAR a las Cortes de Aragón por Huesca y al ayuntamiento

María Eugenia Gabás es la cabeza de lista del Partido Aragonés a las Cortes de Aragón por Huesca y candidata a la alcaldía oscense por esta fuerza política aragonesista de centro. Gabás liderará ambas candidaturas del Partido Aragonés correspondiendo a “una expresión clara de mi compromiso permanente con el Alto Aragón y con Huesca, con la decisión de trabajar y colaborar desde las instituciones por las personas y familias de estas comarcas y de esta ciudad. Así lo he hecho siempre, desde las asociaciones e incluso profesionalmente en el servicio público, y así voy a continuar”.

María Eugenia Gabás se incorpora como independiente en las listas del Partido Aragonés, una vez que ha presentado su baja en el partido Ciudadanos y, en principio, completará su mandato de concejala en el Ayuntamiento de Huesca. “No tengo sueldo fijo -ha señalado- ni exclusividad total ni parcial en el ayuntamiento, aunque he trabajado, como prometí, con dedicación para sacar adelante proyectos y la estabilidad que necesita Huesca, a pesar de las difíciles circunstancias desde el primer día de mandato y todo ello, al mismo tiempo que he continuado con mi profesión habitual. Reconozco la ocasión que, en su día, se me dio para incorporarme a la política y creo que he cumplido y, respetando todos los planteamientos, emprendo nuevos retos con determinación personal”.

La candidata del Partido Aragonés trabaja ya en “las propuestas que presentaremos desde el Partido Aragonés a los altoaragoneses y a los oscenses”. En ese sentido, ha indicado que “me presento con la convicción de que el centro político, la cercanía a la sociedad y los gobiernos para todos son imprescindibles, ante el riesgo que suponen los extremismos. Esa es la vocación del Partido Aragonés y asumo esa responsabilidad desde sus candidaturas”.

Gabás ha apuntado, asimismo, al “papel fundamental que el Alto Aragón y Huesca deben desempeñar en Aragón y es lo que voy a defender, aportando también la experiencia y conocimiento de la administración y de estos años”.

María Eugenia Gabás Gállego es licenciada en Derecho y posgraduada en Derecho Local de Aragón. Ha sido abogada en ejercicio, fiscal sustituta en el Tribunal Superior de la Comunidad Foral de Navarra y posteriormente en las Audiencias Provincial de Zaragoza y de Huesca, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, es teniente reservista del Cuerpo Jurídico Militar y actualmente funcionaria interina como Secretaria-Interventora de Administración Local en la Comarca de Los Monegros. Fue presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de San José de Huesca y ha formado parte de diversas comisiones y consejos de participación en el Ayuntamiento de Huesca.