Malestar de los policías locales de Huesca con la gestión de la intendente

Los sindicatos CSIF y CSL del Ayuntamiento de Huesca, exponen que desde que desde que, en noviembre de 2019 el anterior alcalde socialista, Luis Felipe, fichó a la Intendente D. ª Beatriz Rivas Barbastro para que tomara posesión como Jefe del Cuerpo de la Policía Local de Huesca, "el Cuerpo de la Policía Local de Huesca ha sufrido un auténtico declive, habiendo perdido capacidades profesionales y padeciendo un clima laboral insostenible".

Algunas ideas peregrinas con "unificar las unidades especializadas en una capital de provincia, las provisiones de puestos de forma arbitraria y no conforme a la normativa, la falta de medios o el mal ambiente generado en base a una gestión de mando basada en las amenazas de aperturas de expedientes, incluso las continuas restricciones de los permisos o derechos laborales de los policías son solo algunas de las causas que han hecho que todos aquellos policías que han podido, hayan optado por abandonar la segunda policía de Aragón, bien abandonando el servicio activo o bien opositando a otros municipios. Casos como un policía que después de aprobar en Huesca, a la semana pidió reincorporarse a su anterior destino o que de la oposición del año pasado por la que accedieron 6 policías nuevos, en este mes de septiembre se hayan marchado 4 a otro municipio, y no podemos olvidar un subinspector que también puso pies en polvorosa. Ante esta carencia de personal, provocada entre otros motivos, por la nefasta gestión del Cuerpo, no queda otro remedio que los policías pongan su tiempo de descanso para complementar turnos y poder seguir prestando un servicio digno a los oscenses, a pesar del riesgo que para su salud puede llevar el sostenimiento de esta situación".

Desde noviembre de 2019, el servicio de la Policía ha sido sostenido bajo dos pilares: la vulneración de los permisos de los trabajadores y el establecimiento de unos mínimos de servicio abusivos.

En el comunicado de prensa, estos sindicatos argumentan que "desde la llegada del nuevo equipo de gobierno del Partido Popular, las cosas han cambiado para bien, y fruto de las conversaciones mantenidas sobre la problemática de la Policía, se ha firmado un documento inicial que pretende plasmar algo inaudito, sencillamente que se respete la legalidad de los permisos y derechos de estos profesionales, cosa que no ocurría con el equipo de gobierno socialista."

Un documento que ha sido anulado pero desde el sindicato CSIF, Rubén Pascual reconoce que el objetivo es llevar este documento con las mejoras para los trabajadores de la policía local a la mesa general de negociación de los funcionarios.

En el comunicado, también recuerdan " la sentencia N.º 000026/2022, de febrero del año 2022, en la que el Sr. Juez de lo Contencioso Administrativo de Huesca, condenó la actuación de la Intendente Jefe, asi como en costas al Ayuntamiento de Huesca".