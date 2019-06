Cs y Vox no apoyan la moción en el Ayuntamiento de Huesca: gobernará el PSOE

La moción de censura presentada por el PP en el Ayuntamiento de Huesca no ha prosperado, al no contar con la firma de los tres concejales de Ciudadanos ni Vox. Para que dicha moción de censura hubiera prosperado era necesario registrarla acompañada de la firma de los 13 concejales que en el pleno municipal conforman la mayoría absoluta, pero sólo ha contado con las 9 firmas del PP. Finalmente, Ciudadanos no ha firmado la moción de censura y esto implica, entre otras cosas, que el socialista Luis Felipe, que se proclamó alcalde por ser la lista más votada por la emisión de un voto en blanco en el pleno de investidura, continuará al frente de la Alcaldía oscense. Tambpoco firmaba el concejal de Vox, Anotnio Laborda que sí acudía al Ayuntamiento pero no era ya necesaria su firma al no contar con ciudadanos

El PP presentó ayer en el Consistorio la moción de censura para apartar a Luis Felipe de la Alcaldía que obtuvo a raíz de un voto en blanco y para esclarecer qué había ocurrido en el pleno de investidura el pasado sábado, cuando dicho voto en blanco impidió que saliera adelante el acuerdo al que habían llegado PP y Ciudadanos con apoyo de VOX para investir a la Popular, Ana Alós, alcaldesa de Huesca. Desde un primer momento, las miradas del PP y de VOX se dirigieron hacia Ciudadanos, que ha negado reiteradamente la autoría del voto en blanco.

Así las cosas, el PP decidió presentar la moción de censura y dio un plazo de 48 horas para que los concejales pudieran firmarla, ya que si Ciudadanos no tenía ningún inconveniente en que el acuerdo que existía siguiera adelante y que la Popular se hiciera con la Alcaldía, votaría a favor de que dicha moción saliera adelante. Sin embargo no ha sido así.

Desde el sábado hasta hoy, el PP ha manifestado su incredulidad por lo ocurrido en varias ocasiones y Ciudadanos se ha sentido atacado y acusado, por lo que solicitó que la Popular Ana Alós les pidiera disculpas, tan sólo para empezar a valorar si firmaban la moción o no. Por su parte, VOX condicionó su firma a entrar en el gobierno municipal. Al respecto, Alós aseguró que no pediría disculpas a Ciudadanos y que a Vox no le podía dar parte de algo que no existía. Fallida la moción de censura, Luis Felipe mantiene la alcaldía que por sorpresa consiguió el sábado y en la que ha estado al frente durante los últimos 4 años

El PSOE logró 10 de los 25 concejales del pleno municipal, por lo que ahora Luis Felipe tratará de llegar a acuerdos con los partidos políticos que cuentan con representación municipal en el Ayuntamiento de Huesca, tras las elecciones municipales del 26M. Cabe recordar que el PP obtuvo 9 concejales, Ciudadanos 3, Con Huesca 2 y 1 VOX.

Tras la investidura por sorpresa el pasado sábado, Luis Felipe aseguró que se iba a reunir con el resto de grupos, ya que accede a la Alcaldía en minoría.