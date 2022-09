Luis Felipe se reune el jueves con los alcaldes de los municipios que se abastecen de la red de agua de Huesca

La red de agua de Huesca cuenta con 138 kilómetros de longiitud y a lo largo de la misma hay diferentes conexiones a diferentes municipios y núcleos. Esta será la cuarta reunión que se mantenga desde que en 2017, el alcalde de la capital oscense los reuniese por primera vez. “Entonces pudimos conocer una foto fija a través de un diagnóstico que realizó la Diputación Provincial de Huesca y conocimos cualés eran los municipios conectados a esta red, sus concesiones y caudales y ya en su momento trasladé a los alcaldes que nos obliga a tomar decisiones de constituir un órgano de gestión de esa red de agua” ha explicado Luis Felipe

A la reunión además del alcalde de Huesca y de los 17 alcaldes de municipios, asistirán representantes de la CHE y del Instituto Aragonés del Agua.

La sequía y falta de precipitaciones ha llevado al Ayuntamiento de Huesca a establecer recomendaciones, medidas y restricciones en el consumo de agua desde mediados del mes de agosto, que han posibilidato una reducción de consumo de agua en Huesca y en los municipios incorporados del 19 por ciento.

El Consistorio emitió a mediados de agosto un bando en el que se informaba de dos restricciones a nivel municipal, consistentes en la reducción de un 50 por ciento de agua en la limpieza viaria y de un 25 por ciento en la cantidad ultilizada en el riego y mantenimiento de parques y jardines. Al tiempo que se instaba a los vecinos y oscenses a realizar un consumo responsable del agua.

A finales de agosto, se emitió un decreto en el que se limitaba el riego a zonas imprescindibles, se cerraron parcialmente las fuentes de agua de consumo humano, así como la clausura y vaciado de fuentes ornamentales de uso continuo de agua de la red de distribución en la fuente de Lérida, La Moreneta o las Miguelas. Además, el uso se hidrantes quedó restringido a los bomberos.

Huesca sufrió en 2005 una de las peores sequias que se recuerdan en la ciudad, hasta el punto de que tuvo que construir una conexión de urgencia y traer agua del Cinca si no quería quedarse sin abastecimiento. En este punto, Luis Felipe ha manifestado que “la situación no es la misma que en 2005, cuando la fuente de captación más importante de la ciudad para el consumo de agua de boca era Vadiello y llegó a 0,2 hectómetros cúbicos y no estaba la conexión con Valdabra”.

En este momento, “Huesca cuenta con una conexión de caudal importante para la ciudad como emergencia que es Valdabra y Vadiello está por debajo de 3 hectómetros cúbicos”.

Si sigue sin llover y la situación se complica, se aplicarían las medidas y restricciones en cuanto a consumo o presión de agua que se estipular en un protocolo de emergencia, del que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento a los sindicatos agrarios y a la CEOS, para entre todos, tomar decisiones al respecto, en caso necesario, para minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas de la ciudad.

Por otra parte, el alcalde de Huesca espera que las próximas obras permitan en breve la traida de agua del embalse de Montearagón.