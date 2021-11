Luis Felipe: "Las estimaciones de recudación para el próximo presupuesto no se alejarán mucho de la realidad"

La reforma del impuesto de plusvalía municipal entra este miércoles en vigor, tras su publicación en el BOE, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, considera que las estimaciones de recudación que se puedan establecer para el próximo presupuesto “no se alejarán mucho de la realidad”.

El alcalde de Huesca reclamó desde el principio al Gobierno de España rapidez para reponer los fondos que debido a la sentencia del Consititucional los ayuntamientos iban a dejar de percibir y que en Huesca ronda el millón y medio de euros. “Habíamos solicitado que se diera una respuesta rápida a los ayuntamientos, para no paralizar este proceso recaudatorio tan importamnte para las arcas municipales y que se diera con suficientes garantías jurídicas tanto a las administraciones locales como a los contribuyentes” y “ese paso se ha dado y la estimación creo que no variará mucho”.

El decreto establece dos opciones para determinar la cuota tributaria, por un lado, unos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria y, por otro, el cálculo a través de una ganancia real. El alcalde ha explicado que “la estimación de recaudación poco diferirá de la realidad”. En este punto, el primer edil ha explicado que “el Ayuntamiento de Huesca venía realizando y aplicando un principio de precaucaión y es que en aquellas plusvalías que no lo eran y que eran minuslavías no se procedía al cobro de la misma”, por lo tanto, “nosotros ya hemos ido trabajando en una perspectiva de prudencia y eso hace que las estimaciones que podamos establecer para el próximo presupuesto no se alejen mucho de la realidad”.

El alcalde pidió celeridad para resolver esta situacion, ya que pilló a las entidades locales en plena elaboración de presupuestos municipales de cara al ejercicio de 2022, donde se recoge la estimación de recudación de este impuesto. El Ayuntamiento de Huesca sigue elaborando sus presupuestos y según Luis Felipe, “Huesca presentó en tiempo y forma las ordenanzas y también lo hará con los presupuestos”, que contarán con varios objetivos, como acabar las infraestructuras iniciadas, comenzar las obras de la avenida Martínez de Velasco, llevar a cabo actuaciones de mantenimiento de la ciudad y seguir reforzando los servicios públicos.