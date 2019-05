Luis Felipe, a la espera de iniciar la negociación para conformar gobierno

El alcalde en funciones y cabeza de lista por el PSOE al Ayuntamiento de Huesca, Luis Felipe, está a la espera de conocer las decisiones que tomen las direcciones de los partidos políticos para establecer posibles pactos en la capital altoaragonesa.

Así lo ha trasladado Luis Felipe dos días después de haberse celebrado las elecciones municipales que le otorgaron 10 de los 25 concejales del pleno, lo que le lleva a tratar de negociar con Ciudadanos, que obtuvo 3 concejales para poder seguir al frente del Consistorio oscense. Así, PSOE y Ciudadanos sumarían 13 concejales y obtendrían la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, pero Ciudadanos podría llegar a un acuerdo con el PP y VOX, con los que también sumaría 13 concejales.

Luis Felipe ha insistido en que ha sido el candidato más votado y que le legitima para dar el primer paso y constituir un gobierno municipal. “Por haber representado la candidatura más votada estas elecciones en Huesca y ser el candidato a la Alcaldía con más apoyo electoral, me considero legimitado para dar el primer paso y trabajar para constituir un gobierno municipal”, pero “hay que estar a la espera de que las dintitas organizaciones de los partidos establezcan el terrene de juego”.

Ciudadanos también tiene la llave de la gobernabilidad en el Gobierno de Aragón, por lo que Luis Felipe considera que en las negociaciones que se establezcan, Huesca no será una excepción. Así, ha señalado que “el Ayuntamiento de Huesca es una gran institución dentro de Aragón y en este contexto en el que nos movemos me imagino que no será una excepción dentro del marco global de negociaciones”.

Luis Felipe ha resaltado la “cordialidad” existente entre los distintos candidatos a la Alcaldía de Huesca durante la campaña electoral y según ha apuntado no hay fecha establecida para iniciar contactos.