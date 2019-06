Luis Felipe cree que no será difícil establecer un gobierno de coalición con Ciudadanos en el Ayuntamiento

Luis Felipe (PSOE) considera que no será difícil establecer un gobierno de coalición con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca. El alcalde en funciones cree que en los últimos cuatro años, la formación naranja ha mantenido, en todo momento, una postura constructiva en el Consistorio oscense, por lo que considera factible un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos para esta nueva legislatura.

El socialista ha apuntado que “a dos de los tres miembros que van a conformar la nueva corporación los conozco y Ciudadanos siempre ha tenido una postura constructiva en la ciudad con mucho sentido común y, por lo tanto, no es difícil llevarse bien con Ciudadanos y plantear un gobierno de coalición si se establece”. Ha dicho que “son concejales conocidos y la relación personal es buena y la relación política durante estos cuatro años por parte del grupo municipal de Ciudadanos ha sido constructiva”.

Felipe espera mantener próximamente un encuentro formal con el candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, aunque también ha manifestado que no se anticipará a las decisiones de su partido. Así, ha trasladado que “hoy hay reuniones y conversaciones y vamos a ver, soy una persona disciplinada en mi partido y no voy a anticipar ningún paso que no deba, pero mi voluntad es ponerme en contacto con José Luis Cadena como cabeza de lista de Ciudadanos y establecer un encuentro formal”.

A Luis Felipe le gustaría volver a ser alcalde de Huesca y considera que los resultados de las elecciones le dan la legitimidad necesaria para serlo. Además, Felipe ha destacado, que el PSOE aporta experiencia, moderación, centralidad y ganas para el nuevo equipo de gobierno