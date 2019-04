Lourdes Guillén (Ciudadanos) sostiene que Huesca necesita que se escuche su voz donde se toman las decisiones

La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Huesca, Lourdes Guillén, sostiene que huesca necesita que se escuche su voz donde se toman las decisiones.

Aí lo ha señalado la candidata que cree que hay que poner voz a Huesca, ya que ésta disponde de muchos recursos que “no se ponen en valor porque no llega el dinero”. Guillén ha trasladado que “sólo nos falta el mar, lo demás lo tenemos y no se pone en valor porque no llega el dinero, se tienen que fijar en nosotros a la hora de hacer los presupuestos”, pero “hasta ahora quienes han decidido dónde va el dinero y los presupuestos son nacionalistas y separatistas que con sus apoyos han determinado quién está en la Moncloa y quién decide”.

En este punto, ha hecho referencia a que “un 5 por ciento de la población determina quién y cómo gobierna al otro 95 por ciento” , por ello Ciudadanos propone una reforma de la Ley electoral “que no se ha hecho porque no ha interesado” y “lo que proponemos es que sea necesario un 3 por ciento del voto a nivel nacional para poder tener representación en el Congreso”.

También ha hecho alusión a la despoblación y ha trasladado la apuesta de Ciudadanos por hacer de ella un plan de Estado, con medidas que permitan atraer población y mantener la que hay. Así, Guillén ha dicho que “apostamos por una rebaja del 60 por ciento del IRPF para aquellos que fijen su residencia en zonas en riesgo de despoblación o una tarifa reducida para los autónomos que se den de alta como autónomos en el medio rural” y “hay una medida muy importante para fijar población en el campo que es la supresión total del impuesto de sucesiones y donaciones y en el caso de traspaso de explotaciones agrarias la supresión del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”.

Guillén sostiene que el proyecto de Ciudadanos es el que “mejor” va a dar la voz a Huesca y ha asegurado que se compomete a trabajar por ello.

Lourdes Guillén nació en Huesca, tiene 49 años, es madre de 3 hijos y abogada desde hace 25 años, especializada en derecho en familia.