Los vendedores ambulantes de Huesca rechazan plantar los puestos del mercadillo en Recinto ferial

Así lo ha trasladado el portavoz de este colectivo, Emilio Giménez, quien ha lamentado que no hayan podido retomar todavía su actividad comercial en la capital altoaragonesa, con los graves problemas que esta situación está generando entre las 80 familias que dependen de este mercadillo, ya que no cuentan con ingresos. En la actualidad, el mercadillo de los martes se ubica en el entorno del camping San Jorge y el de los sábados en la calle Obispo Pintado. Ubicaciones que podrían cambiar para trasladar ambos mercadillos al recinto ferial, donde la distancia social y entre puestos sería más fácil de resolver. Emilio Gimenez asegura que en esas dos ubicaciones "plantar, se puede plantar porque hay 190 metros o 200 en el espacio de los martes que se pueden aprovechar sin salirnos del espacio del mercado y en Obispo Pintado haciendo una L hacia donde los colegios. Ahí hay 200 metros para tener el problema solucionado.Nuestro miedo y temor es que enfoquen al recinto ferial". Giménez ha asegurado que el Ayuntamiento no ha hecho este planteamiento en firme, pero sí que les ha adelantado algo al respecto y no están de acuerdo..

Los vendedores ambulantes rechazan trasladarse al recinto ferial, por no ser una zona de paso.Gimenez asegura que "necesitamos un lugar en donde las mujeres, las clientas, vayan de paseo, vayan con las amigas, se sienten en una cafetería, se tomen algo,...pero ahí tiene que ir una persona que tiene que comprar algo. Yo calculo que irá sólo un 20% de las personas que tengan que comprar algo y eso es la ruina total"

De momento, no hay una fecha prevista para para que los mercadillos de los martes y sábados retomen su actividad en Huesca.