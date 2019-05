Los vecinos de Plasencia del Monte llevan mas de un año y medio con garrafas de agua para uso diario

Los vecinos de Plasencia del Monte siguen necesitando garrafas de agua porque el agua de boca no es apta para el consumo por su contaminación en nitratos. Un problema que sucede en otras localidades de la comarca. Para abordar este problema y las posibles soluciones se organiza hoy 4 de mayo el I foro del agua de boca.

Desde Septiembre del 2017, el agua de Plasencia del Monte no es apta para el consumo y no se puede utilizar ni para beber ni para cocinar. Éste grave problema sanitario afecta directamente a la calidad de vida de la población de la localidad. El portavoz de la Asociación vecinal, Rubén Tejada apunta que la situación no mejora y la propuesta de las instituciones de una planta de osmosis

Desde la Asociación de Vecinos de Plasencia del Monte se ha organizado la I edición del Foro de Agua de boca, tratando como tema principal la contaminación por nitratos. El fin del Foro será crear conciencia acerca de las causas que originan la contaminación de nuestros acuíferos y averiguar las posibles soluciones tanto frenar y reducir los niveles de nitratos en los acuíferos afectados como impedir que este grave fenómeno se extienda a pueblos vecinos.

Para Tejada, se trata de un problema de modelo que afecta a muchas localidades y una de las soluciones es una regulación ecológica.

Dicho evento se celebrará en las antiguas escuelas de la localidad de Plasencia del Monte y tendrá comienzo a las 17:00h con la intervención de varios representantes de pueblos afectados seguido de un debate técnico y mesa redonda de la mano de expertos en el tema. Por último se celebrará un concierto a cargo de Francho Sarrablo (cantautor de la Ronda de Boltaña) y una cena de hermandad.