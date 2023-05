Los vecinos de María Auxiliadora piden soluciones frente a una "obsoleta" subestación eléctrica

Los vecinos del barrio de María Auxiliadora, que llevan años reclamando el traslado de la subestación eléctrica, reclaman una solución a esta infraestructura “obsoleta”, tras el susto de este pasado viernes, cuando tras una explosión a causa de un gato unas 8.000 personas se quedaban sin sumistro de luz.

Una avería en la subestación eléctrica dejaba sin suministro de luz a unas 8.000 personas en la ciudad Huesca y en varios pueblos de los alrededores y provocaba también bajadas de tensión o cortes momentáneos del suministro. El servicio se fue recuperando. Todo parece indicar que fue un gato el causante del incidente y vecinos comentaban que se había escuchado una explosión. Así, tras lo sucedido, los vecinos de María Auxiliadora han mostrado su “preocupación” y consideran que este tipo de incidentes son debido fundamentalmente a que son infraestructuras obsoletas, “tan obsoletas que un gato puede dejar sin luz a más de 8.000 viviendas, en el mejor de los casos, sin lamentar víctimas, De hecho, ya se hacen en edificios cerrados y protegidos”, según ha manifestado el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de María Auxiliadora, Javier Moreno.

Moreno ha dicho que “cuando esta instalación se ubicó en el lugar que ocupa no había nada a su alrededor, estaba a las afueras, pero la ciudad ha crecido y ahora se ha quedado dentro”. La subestación eléctrica tiene casi 60 años y “es una instalación que según dicen cumple todas las normativas, pero es obsoleta, de hecho, ya no las hacen así, sino que están en lugares estancos o soterrados” y “esperamos que esos sucesos que se dan periódicamente, como explosiones o incendios no sean nunca más graves de lo que han sido”.

Moreno ha recordado que hace unos años hubo una explosión que alarmó tanto a la policía local como a los vecinos y la empresa Endesa tapó las tapias para evitar que los viandantes pudieran ver el interior. Los vecinos consideran que es la empresa la única responsable de la actualización y modernización de sus instalaciones y apelan a la responsabilidad social corporativa de la empresa, así como que las administraciones pertinentes faciliten el traslado.

Además, apuntan que quieren mostrar la “preocupación”, porque “el peligro no está acotado sólo al recinto de la subestación como se ha podido comprobar, ya que uno de los puntos donde se inició el incendio corresponde a una zona muy transitada, CDAN, camino de Marcelo y huertas”.

Buscar una solución para la subestación eléctrica será uno de los temas que se pondrá sobre la mesa, durante el acto de confraternización de barrios que se celebrará mañana a las 20,30 horas en el local de la asociación, en el marco de las fiestas de María Auxiliadora, que conluirán el 27 de mayo. Además de la subestación, se pedirá los politicos que concurren a las elecciones municipales y que asistirán a este acto, un mayor diálogo en la próxima legislatura.