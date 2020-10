Los vecinos de la localidad de Tierz están molestos por los continuos cortes de suministro eléctrico

Un grupo de vecinos residentes en la localidad de Tierz han mostrado su malestar e indignación por los continuos cortes de suministro eléctrico que se producen habitualmente en esta población perteneciente a la Comarca de la Hoya.

Estos cortes que se producen desde hace varios años, suelen tener una duración muy breve, en ocasiones no llega al minuto, pero el problema que se genera, según cuentan los residentes de este pueblo, es que tras el retorno del suministro llegan los picos de tensión que en muchas ocasiones estropea electrodomésticos.

José, residente en la urbanización ubicada a la entrada del pueblo denuncia que “he tenido que cambiar un aparato de televisión y un microondas porque según el servicio técnico se han estropeado por llegarle más tensión de la habitual. Pero se suma también el incordio de estos microcortes habituales que en según que aparatos se desprograman”.

Según han comunicado un grupo de vecinos y a modo de información en los últimos seis días se han producido tres cortes, el pasado 30 de Septiembre y 4 de Octubre por la mañana y ayer día 5 por la tarde, sin que se produzcan fenómenos atmosféricos adversos, ya que los afectados también denuncian que “desgraciadamente es habitual cuando hay viento o lluvia persistente que tengamos cortes de luz, un simple relámpago ya viene precedido del habitual apagón”.

Para otra vecina de la localidad, el problema derivará en denuncias muy graves ya que “ya me dirás como teletrabajamos ahora que nos recomiendan esta situación ¿qué pasará cuando se funda el ordenador? ¿quién me lo pagará? Es vergonzoso”. Esta situación no es nueva ya que hace muchos años que hay problemas en el suministro especialmente con los picos de tensión. Un vecino que es electricista de profesión confirma esta situación ya que él comprueba habitualmente con un medidor de voltaje y tensión esta circunstancia.

Los cortes de electricidad se producen con más regularidad en la zona residencial, a la entrada del pueblo. Algunos vecinos achacan esta circunstancia a la falta de mantenimiento y capacidad de la red eléctrica desde que se construyó la nueva urbanización. Esta situación no es nueva en localidades próximas a la ciudad de Huesca. Recientemente los vecinos de Banariés mostraron su malestrar por esta misma situación que se produce en este municipio y en los barrios rurales de Huerrios y Cuarte