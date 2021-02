Los vecinos del Perpetuo Socorro insisten en la necesidad de contar con un nuevo centro de salud

La Asociación de Vecinos del barrio del Perpetuo Socorro reclama que parte del fondo europeo para reactivar la economía en España, a causa de la pandemia, se destine a la construcción del nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro.

Así lo ha indicado la presidenta de este barrio de la capital oscense, Purificación Broto, quien ha señalado que la pandemia ha puesto sobre la mesa la “necesidad irrenunciable” de contar con un nuevo centro de salud, que permita unificar todos sus servicios y trabajar de forma coordinada a los profesionales sanitarios.

Se trata de una vieja reivindicación, asumida por el Gobierno Local, que localizó su posible ubicación en el solar de la antigua cárcel. El suelo está urbanizado y el Gobierno de Aragón cedió una parcela al Consistorio para iniciar la construcción en un año, pero Broto ha insistido en que esta actuación no figura en los presupuestos. “La zona está ya urbanizada y el Ayuntamiento tiene la parcela para empezar a construir, pero no está en presupuestos, porque hay oras necesidades”, pero “la falta de dinero no es una excusa válida y menos tratándose de temas de salud y en plena pandemia”, ha apuntado la presidenta de la asociación de vecinos.

La asociación ha propuesto que parte del fondo que llegue a Aragón procedente de los fondos europeos para reactivar la economía española se destine a la construcción de este “necesario” centro.

La falta de espacio cada vez es “más acuciante”. Así, los servicios de Pediatría, Matrona y Psicología se prestan en el edificio del Hospital Provincial, y también la realización de las extracciones de sangre. Han desaparecido los espacios destinados a salas de curas, de urgencias y de pruebas funcionales.

Además, las pruebas PCR se llevan a cabo en la antigua guardería del barrio. La obligatoriedad de establecer dos circuitos con motivo del coronavirus ha obligado al Gobierno de Aragón a alquilar un local al lado del centro de salud, para ampliar sus dependencias. “Ha sido una necesidad y estamos muy agradecidos por ello”, pero “esto no es suficiente, no es la solución, ante la necesidad de contar con espacios y ante la necesidad de unificar todos los servicios y de favorecer un trabajo coordinado”, ha finalizado Broto.