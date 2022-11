Los vecinos del barrio de Santiago llevarán sus quejas al Ayuntamiento por la reorganización de espacios

La Asociación de Vecinos del barrio de Santiago está recogiendo las quejas de los vecinos de esta parte de la ciudad que se están viendo perjudicados por la reorganización de espacios llevada a cabo por el Ayuntamiento de la capital oscense, y es que la ampliación del carril bici obliga a reubicar aparcamientos.

El barrio de Santiago es una de las zonas en las que los cambios se van a materializar. Unos cambios que ya han empezado a materializarse en la calle Santo Cristo de los Milagros y en la avenida de la Marina Española eliminando los aparcamientos de coche y es que la ciudad va a ver ampliado su carril bici con 4,3 kilómetros más.

La pérdida de 200 aparcamientos en diferentes zonas de la ciudad no está bien visto por todos los ciudadanos, aunque se acondicionen aparcamientos en solares o se trasladen a otras calles.

Una de las principales quejas de los vecinos del barrio de Santiago es que el Ayuntamiento no les ha consultado ni informado de nada. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Santiago, Maribel Abril, lamenta que en una cuestión tan importante no se haya tenido en cuenta al barrio. “Ayer cuando volvía a casa me encontré con esta sorpresa en la parte de atrás del Monumento a la Paz, este barrio no ha tenido ni una sola información por parte del Ayuntamiento y no nos han comunicado nada como asociación, lo ha hecho todo a su manera y no ha tendio en cuenta para nada a este barrio”.

Así, ha asegurado que han recibido varias quejas de vecinos y van a seguir recogiendo para trasladarlas al Ayuntamiento. “Hemos ido recibiendo ya las primeras quejas y vamos a esperar unos días a recoger más y con ellas subiremos al Ayuntamiento a pedir información y explicaciones”, porque “hay vecinos a losque no les gusta, vecinos afectados porque no pueden entrar con sus coches al garaje o no pueden aparcar, entre otros”, ha expuesto Abril.