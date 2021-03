Los vecinos del barrio de San José ofrecerán mañana un ramo de flores a su patrón

Los vecinos del barrio de San José de la capital oscenseofrecerán mañana, día 19 de marzo, un ramo de flores a su patrón. Mañana viernes se celebra San José y los vecinos del barrio de San José, a pesar de no poder celebrar sus fiestas como en años anteriores a causa de la pandemia, han decidido honrar a su patrón, con la celebración de una misa en la parroquia ubicada en esta parte de la ciudad a las 20,30 horas. Además, se entregará un ramo de flores a San José.

La presidenta en funciones de la Asociación de Vecinos de San José, Paquita Maza, ha recordado que “la situación actual a causa de la crisis sanitaria nos impide celebrar las fiestas del barrio como siempre lo habíamos hecho, pero no por ello vamos a dejar de celebrar San José”. Lo que se ha pensado es “adaptar la situación a la celebración”.

Por ello, se llevará acabo una misa y se ofrecerá un ramo de flores. “A ello acudirán las mairalesas y el Mayoral, así como Antonio Escartín, al que se homenajeará por ser el primer presidente de la entidad vecinal”.

Maza ha hecho un llamamiento a los vecinos de este barrio de Huesca para que se animen a participar y a colaborar en la actividad de la Asociación de Vecinos, cuya junta directiva trabaja en funciones hasta que se pueda convocar asamblea. La presidenta en funciones ha apuntado que “lo ideal sería que la gente se empezara a animar en este momento para colaborar y así posteriormente poder pasar a formar parte de la Junta Directiva de la asociación”.