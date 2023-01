Los vecinos conocerán este jueves el apeo de 74 pinos por motivos de seguridad del parque San Martín

La Asociación de Vecinos del barrio de Santo Domingo y San Martín anima a los vecinos de esta zona de la ciudad a asitir esta tarde a la reunión en la que el Ayuntamiento de Huesca explicará la situación del parque San Martín y ofrecerá los detalles sobre el proceso de apeo de 74 pinos por motivos de seguridad y de su posterior reposición.

La reunión tendrá lugar este jueves a las 20,00 horas en el local de la asociación de vecinos. La información que se aportará esta tarde a los vecinos se ha trasladado previamente a la junta directiva de la asociación en un encunetro en el que se pretendían despejar las dudas entorno a la situación de estos pinos. Tras el encuentro, la junta directiva se quedó “muy tranquila” en palabras de la vicepresidenta, Baldesca Oliván.

Oliván ha manifestado que “por nuestra parte había mucha incertidumbre porque no sabíamos exactamente la información, sabíamos que los pinos se quitaban por razones de seguridad, pero no sabíamos ni su estado, ni nada y estábamos recibiendo las quejas de los vecinos”, pero “ayer con el encuentro mantenido nos hemos quedado muy tranquilos y confiamos en el Ayuntaminento”.

Desde el Área de Infraestructura Verde Urbana del Ayuntamiento de Huesca han apuntado que, tras realizar un exhaustivo diagnóstico, se ha decidido apear los pinos del parque San Martín por seguridad, ya que presentan graves defectos que provocan que no tengan la estabilidad que deberían. Defectos que, como han dejado claro los técnicos en su informe, no provocaban síntomas exteriores y, por lo tanto, son prácticamente indetectables. El principal problema es que las raíces de los pinos no tienen profundidad ni son lo suficientemente grandes ni fuertes para sujetar a los árboles.

El desarrollo de las obras de regeneración del parque han permitido sacar a luz estas deficiencias. En este punto, Oliván ha dicho que “nos han explicado todo el proceso y hoy esa información se va a trasladar a todos los vecinos y se van a apoyar en fotografías “ y “quizá las obras han acelarado algo el proceso”.

Tras la caída de 4 árboles en las últimas semanas, los técnicos han detectado que los pinos, plantados sobre praderas de césped en los años ’90, presentan diferentes defectos que provocan que no tengan la estabilidad que deberían. Una vez finalizado el apeo de los árboles, se procederá a realizar nuevas plantaciones de otras especies de manera inmediata.