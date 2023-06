Los trabajadores municipales continúan con sus concentraciones a la espera de la formación del nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Huesca, tras las elecciones del 28 de mayo, cuyos resultados le diron la victoria al PP, con 12 de los 25 concejales. Como todos los jueves, esta mañana se han vuelto a concentrar a las puertas del Consistorio oscense, para seguir manifestando su desacuerdo con la supresión del complemento de antigüedad.

El representante sindical de CGT, Mario Gonzalvo, ha explicado que aún no se han reunido con nadie del Partido Popular para tratar la situación, pero valoran positivamente las declaraciones de la alcaldesa electa, Lorena Orduna, sobre su intención de buscar una solución al conflicto. “Oficialmente no hemos tenido todavía ninguna reunión, porque todavía no es alcaldesa”, pero “valoramos positivamente sus declaraciones sobre sus prioridades fijando entre ellas este problema que vamos arrastrando desde hace tiempo y estamos a la espera”.

En cualquier caso, ha contiuado afirmando que “este es un conflicto largo y vamos a seguir concentándonos hasta que veamos la voluntad negociadora del equipo de gobierno”.

Gonzalvo ha comentado que los trabajadores pedirán diálogo al nuevo equipo de gobierno una vez llegue al Consistorio. “Nosotros pedimos diálogo, que es algo que no hemos tenido con el anterior gobierno prácticamente en cuatro años”. Ha añadido que “queremos un diálogo abierto, justo y sin mentiras”, porque “siempre hemos pensado que hay margen de sobra para solucionar este problema y si hay voluntad negoiciadora se podrán solucionar otros problemas que llevan enquistados tiempo”.