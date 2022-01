Los taxistas reclaman ayuda del Ayuntamiento para sortear la situación que atraviesa el sector por la pandemia

La Asociación de Taxistas de Huesca reclama ayuda del Ayuntamiento para sortear la situación que atraviesa el sector debido a la pandemia. El gremio de taxistas denuncia que no ha recibido durante este tiempo el apoyo del consistorio que ha prestado a otros sectores.

El presidente de la Asociación de Taxistas, Roberto Cantero, ha destacado que el año pasado desde el Ayuntamiento prometieron que se iban a poner en marcha para el verano unos Bonos Impulsa especiales para el colectivo que nunca han llegado. “Nosotros no entramos en los Bonos Impulsa que lazó el Consistorio y la junta de la asociación mantuvo reuniones con el Ayuntamiento y con Alcaldía para entrar en ellos y nos pidieron que diseñásemos unos bonos y nos dijeron que los pondrían en marcha en junio o julio y estamos en enero y todavía no están en marcha” y “lo cierto es que desde el Ayuntamiento no nos han ayudado en nada”.

Cantero ha explicado que a finales de año parecía se iba recuperando la actividad, pero las nuevas limitaciones en hostelería han influido “muy negativamente” en el sector. En este punto, ha manifestado que “todas esas restricciones nos afectan directamente a nosotros, porque, por ejemplo, cuando se cierran los establecimientos a las dos de la madrugada, a partir de entonces no hay nadie en la calle, por lo tanto no puedes mover a nadie y si las noches de los viernes y sábados no movemos a nadie el perjuicio es grave y disminuye la recaudación del mes” y es que “los recortes en hostelería afectan a la hostelería y a otros muchos sectores”.

En Huesca ahora hay 48 licencias de taxi, una cifra que según Cantero son demasiadas con la situación actual de trabajo. “Con la situación anterior, trabajábamos bien y todos, dábamos el servicio, pero ahora es complicado”.