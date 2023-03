Los sindicatos denuncian la falta de voluntad política del cosistorio para negociar

Los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca, afectados por el recorte del complemento de antigüedad, denuncian la falta de voluntad política del cosistorio para negociar y buscar una solución pactada. en opinión de los sindicatos, el Ayuntamiento ve en esta situación una oportunidad para ahorrarse dinero.

Los sindicatos esperan la convocatoria de una Mesa Negociadora para buscar una solución pactada entre las varias propuesas que han remitido al Ayuntamiento con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, tras el fracaso de la reunión que este viernes se ha llevado a cabo en el SAMA. Los sindicatos lamentan que a la reunión no ha asistido ningún representante municipal y en su representación ha acudido un abogado extreno, que les ha indicado los defectos de forma que se habían detectado en la convocatoria de huelga anunciada.

Así lo ha apuntado el representante del sindicato CSIF, Rubén Pascual, que ha apuntado que “nosotros le agradecemos a este letrado que nos haya informado de todo esto y lo que ha conseguido es que aplacemos diez días la convocatoria y que si hasta ahora la cosa era complicada y nuestras ganas eran muchas ahora son inmensas”. Ha añadido que “el Ayuntamiento ha venido a negiciar cero, hemos ido a un acto de conciliación y nuestra intención, como ha sido siempre, es negociar y el Ayuntamiento no quiere negociar nada”.

Ante ello, lo primero que han hecho los sindicatos ha sido modificar el calendario de movilizaciones establecido en un primer momento. Así, llevarán a cabo el día 7 de marzo una concentración; los días 21 de marzo y 11 de abril dos paros de dos horas y el 4 de mayo una huelga.

Los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento anunciaron días atrás un calendario de movilizaciones para denunciar el recorte salarial que suponía para los trabajadores la transformación del complemento de antiguedad en un complemento perosnal abosvible para cumplir con la legalidad vigente.

Por otra parte, los sindicatos han recordado que el pleno del Ayuntamiento aprobó que este complemento de antigüedad quede neutralizado mediante otros conceptos salariales transformándolo en un complemento personal absorvible y los sindicatos lo han recurrido y es que se ponen porque dicen que “a la larga perderán dinero”.

Los sindicatos insisten en que si esta situación era irregular, que se regule mediante una negociación, pero que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, sin embargo sostienen que el Ayuntamiento no quiere negociar. Mario Gonzalvo del sincato CGT ha apuntado que “aquí lo que no hay es voluntad política de solucionar el problema, ven una oportunidad para ahorrarse un montón de dinero”. Ha añadido que “hemos visto como en esta legislatura han necesitado dinero y en el primer pleno se han subido los sueldos, el alcalde más de un 40 por ciento, por lo que han visto aquí una oportunidad de ahorrase dinero a costa de las categorías más bajas de los trabajadores de este Ayuntamiento”.

También han asegurado que la vía judicial estará abierta a la espera de la Mesa Negociadora.