Los seleccionados para participar en Huesca100 empezarán a recibir estos días las cartas de notificación

Los 100 vecinos y vecinas de Huesca que han sido elegidos por sorteo para participar en el proyecto Huesca100, impulsado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, recibirán a través de una carta postal la notificación de su elección desde hoy o mañana.

Así lo ha confirmado el concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana, Ramón Lasaosa, quien ha recordado que ambas instituciones han puesto en marcha este proceso de participación ciudadana que busca ideas de futuro para la ciudad y sus barrios. En esta iniciativa participarán 100 vecinos elegidos por sorteo que constituirán una representación de la ciudad, para objeter una visión de lo que piensa la ciudadanía. “Esos cien ciudadanos empezarán dede hoy o mañana a recibir en sus casas las cartas como que han sido elegidos y qué tienen que hacer si quieren participar en este proceso, en la carta aparecerán unos teléfonos y direcciones para confirmar su participación”.

Se formarán seis mesas de participación ciudadana, una por cada cógido postal de la ciudad, manteniendo la representación de la ciudad en cuanto a género, edad, origen geográfico y nivel de estudios. Cada persona elegida responderá a un perfil, por lo que no es posible delegar la participación en una persona conocida, sino que deberá comunicar al Ayuntamiento su imposibilidad de participar, para poder ser sustituidos por otras personas suplentes de las mismas características.

Lasaosa ha explicado que “cada persona es elegida por una serie de características individuales, es decir, no puede decir yo no voy pero que vaya mi marido o mi mujer o mi vecino, tienen que ser ellos porque han sido elegidos por su perfil y si no pueden o no quieren serán sustituidos por otras personas de similares características”.

El H100 está coordinado por el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y transcurrirá durante la mañana del sábado 18 de junio en la plaza de Navarra y de 9,00 a 14,00 horas. Cada una de las seis mesas debatirá sobre propuestas de ciudad que estarán dinamizadas por profesionales independientes. Además, se creará un espacio de participación online. Las propuestas con más apoyos serán analizadas y valoradas.

Para facilitar la participación, se ofrecerá durante la jornada servicio de guardería y ludoteca, servicios de catering y una compensación económica de 30 euros por su participación.