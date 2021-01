Los sanitarios de Huesca piden un protocolo de actuación frente a situaciones climatológicas adversas

Los colegios oficiales de médicos y de enfermería de Huesca piden un protocolo de actuación frente a las situaciones climatológicas adversas y piden a sus profesionales que no asuman riesgos en carreteras intransitables

Ambas entidades colegiales lamentan que los sanitarios son los únicos empleados públicos que se ven obligados a afrontar la situación climatológica y sus conseccuencias sin un protocolo específico de actuación dirigido a garantizar su seguridad. José Borrel es el presidente del Colegio de Médicos y explica que hay centros de salud que tiene vehículo pero muchos no tienen ruedas de invierno ni tiene cadenas

Borrel, que ha asegurado que esta es una reivindicación que lleva tiempo sobre la mesa, ha apuntado que los EPIS no sólo son equipos frente a los virus, también hay que tener contemplado otro tipo de material cuando la climatología es adversa. Borrel explica que los "EPIS , tan de moda ahora por la defensa del coronavirus, es el equipamiento que teneos que tener cada trabajador para realizar nuestro trabajao en una situación determinada". Borel explica que "estamos hablando del vehículo pero en el medio rural no tenemos ni ropa de abrigo para trabajar en la calle"

Argumentan que en la provincia de Huesca hay algunas carreteras intransitables y muchas más de alto riesgo, ya no por la nieve sino por el hielo. Desde los Colegios oficiales de Médicos y de Enfermería de la provincia de Huesca, peden a sus profesionales que no asuman riesgos inasumibles. Si no disponen de los medios apropiados deben contar con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional (Huesca y Jaca), Policías Locales o Protección Civil, pero en ningún momento poner en riesgo sus vidas, ante todo en situaciones no vitales.