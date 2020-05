Los sanitarios anuncian medidas judiciales contra la DGA si no realizan los test a todos los sanitarios

Desde el sindicato CEMSAragón, la secretaria Merche Otín ha explicado que quieren conocer el calendario y el procedimiento a seguir para la realización de estas pruebas. Se trata de la segunda vía judicial ya que a principio de la pandemia denunciaron también la falta de material de protección. En ese caso,se aceptaron las medidas cautelares y ahora se está preparando la demanda definitiva. Ahora presentan a una segunda via judicial y demandan la realización de los test de PCR y los test rápidos para la detección del covid-19 a todos los profesionales sanitarios para tener una foto real de la situación de inmunidad de todos los trabajadores sanitarios

Los sindicatos denuncian que ha pasado una semana desde que la consejería anunció los test y no saben nada de la forma en la que se va llevar adelante la realización de estas pruebas. A fecha de ayer, dice Merche Otín después de decir "que daban un plazo de 48 horas y si no se tomarían medidas, sí que se envió una circular a todas las gerencias de sectores sanitarios de Aragón y 061 diciendo que se iban a hacer los test, pero "les dijimos que necesitamos unos calendarios organizativos por sector para ver cómo lo van a hacer" Merche Otín también reclama que sean test fiables" no nos vamos a conformar con unos test que en la comunidad autónoma de Cataluña se desecharon porque entendieron que no eran sensibles ni determinaban realmente la inmunidad y no eran faibles"

Ahora están elaborando la demanda definitiva que presentarán con respecto a la falta de material de protección individual y esperan que no se tenga que realizar lo mismo por la realización de los test. Desde que comenzó la pandemia hay más de 80 profesionales sanitarios en la provincia de Huesca que se han infectado