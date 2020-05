Los perros pueden volver a acceder a los parques respetando la Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Los perros pueden volver a acceder a los parques de Huesca pero cumpliendo en todo momento la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta Ordenanza recoge que el acceso está permitido exclusivamente por los viales de los parques y que los perros no pueden causar molestias a las personas, no pueden acercarse a los juegos infantiles y no pueden entrar en las praderas de césped, ni en los macizos ajardinados, ni en los estanques y fuentes.

También establece la Ordenanza que en los parques y espacios públicos los animales deberán ir bajo control y sujetos mediante cadena, correa u otro sistema adecuado a las características del animal. Además, se recuerda que las zonas de esparcimiento canino de la ciudad están abiertas desde el pasado día 12 de mayo.

Desde el Departamento de Medio Ambiente insisten en que los propietarios de los perros tienen la obligación de recoger los excrementos de sus mascotas y de limpiar los orines con agua.

PARKING DE AUTOCARAVANAS

El Ayuntamiento de Huesca, con el inicio de la Fase 2 de la desescalada y la libre circulación dentro de la provincia, ha decidido reabrir el parking de autocaravanas. Las instalaciones se podrán utilizar a partir de mañana, martes 26 de mayo, tras varias semanas cerradas como medida preventiva para frenar la expansión del coronavirus.