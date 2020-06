Un 4,7% los oscenses han tenido contacto con el coronavirus

La segunda ola del estudio de seroprevalencia cifra en un 4,7% los oscenses que han tenido contacto con el coronavirus, porcentaje inferior a los zaragozanos, fijada en 5,2% y superior a los turoleneses, fiajada en 5,2%, de lo que se desprende que se está lejos de la inmunidad de grupo.

En la primera oleada se determinó que un 4,9 % de los aragoneses habían tenido contacto con el coronavirus, con lo que en esta segunda oleada, con 4,4%, la cifra ha disminuido en cinco décimas. Huesca tenía un 4,1% de seroprevalencia en la 1ª oleada, que con los datos corregidos ha pasado al 4,4% y en la segunda oleada ofrece un 4,7%.

En cuanto a la seroconversión, gente que dio negativo en la 1ª oleada y ha dado positivo en la 2ª, en Huesca se cifra en un 0,4%.

A estos datos he hecho referencia el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Javier Falo. “Seguramente la incidencia más alta de Huesca respecto a Teruel se pueda deber a los fenómenos que han podido pasar en la provincia de Huesca en las últimas semanas, algunos ligados a brotes de ámbito comunitario que puedan tener un entorno laboral”, pero “en Huesca no ha habido seroconversión, no ha habido una gran transformación entre lo detectado hace tres semanas y las anteriores”.