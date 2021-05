Los libreros de la provincia de Huesca están recibiendo el importe de las becas de libros de texto del curso

Los libreros de la provincia de Huesca están recibiendo el importe de las becas de libros de texto de este curso, toda vez que la Asociación de Librerías de la provincia altoaragonesa había reclamado al Gobierno de Aragón el pago de estas becas, que suponen un “importe importante”, para las cuentas de las librerías.

El presidente de este colectivo, Víctor Castillón, ha informado de que la pasada semana se comenzó a pagar a algunas de las librerías, aunque todavía faltan algunas por recibir el importe de las becas. En este punto, Castillón ha insistido en que supone unos ingresos muy importantes para estos establecimientos. “Hay librerías que basan su nivel de negocio en esto” y “hay que tener en cuenta que los libros se compran antes y se pagan con antelación por parte de las librerías”, por lo que “tener ese dinero cautivo durante más de siete meses supone un esfuerzo importante y una tesorería con el que las librerías no pueden contar y esto hace que tampoco puedan invertir”.

Por ello reclaman al Gobierno de Aragón que esta situación que “prácticamente ocurre cada año”, no se repita. Los libreros necesitan una previsión de cuándo cobrarán esos importes que ellos tienen que adelantar al comprar los libros en septiembre. “Hay que intentar acelerar los plazos, porque no puede ser que cada año se alarguen , que no sepamos una fecha de cobro fija y que estemos a expensas de que se apruebe o no el presupuesto”.

Por otro lado, Víctor Castillón ha recordado que durante este mes de mayo, las familias que están inscritas en el programa de Banco de Libros, deben estar atentas y acudir a sus centros educativos en las fechar marcadas para facilitar el proceso.

Por otra lado, desde la asociación ya se mira de cerca a la celebración de la Feria del Libro de Huesca, que con cambio de fecha, esperan que se pueda celebrar del 14 al 17 de octubre en formato reducido.