Los hosteleros solicitan un listado de licencias de actividades de las empresas de ocio nocturno

La Asociación de Hostelería de Huesca ha mostrado su preocupación porque desconoce si todos los establecimientos que realizan ocio nocturno en la capital oscense cumplen con la licencia pertinente, para evitar situaciones como la que recientemente se ha vivido en la discoteca de Murcia, con la muerte de 13 personas a causa de un incendio.

Los hosteleros oscenses han dejado claro que todos los establecimientos de ocio nocturno que pertenecen a la asociación de hostelería de la provincia de Huesca cuentan con licencia para ello, pero también son conocedores de que existe ocio nocturno sin regular. El presidente de la sección de ocio nocturno de la Asociación de Hostelería de Huesca, Miguel Ollés, ha manifestado que “todos nuestros asociados cumplen la normativa y tienen la licencia desde hace años, pero a nuestro alrededor hay ocio nocturno que no está reglado y no lo está porque no tienen esa licencia y hay cafeterías que hacen ocio nocturno y hacen conciertos y cosas que no pueden hacer”. Ha añadido que “nadie les ha revisado si es ignífugo su espacio, si el aire que tienen se puede quitar en caso de incendio, si cumple la salida de emergencia, si la altura es la necesario o si sus sillones son ignífugos”, pero “si no están en el listado de ocio nocturno no hacen la revisión, pero lo cierto es que hacen actividades de ocio nocturno”.

La preocupación viene por el hecho de que si un establecimiento no cuenta con licencia, no pasa la revisión de ocio nocturno, ha insistido Ollés.

Esta preocupación llevó a la asociación a requerir al Ayuntamiento un listado completo de licencias de actividades de las empresas del sector hostelero de Huesca, referidas la ocio nocturno y que no ha sido facilitado porque según comunicó el consistorio “no dispone de esa información” y su elaboración sería muy costosa. “Si se piede una información al Ayuntamiento y me dice que no la tiene, es cuando me asusto y llevamos ya años mandando cartas solicitando esta información”.

La asociación lleva cinco años solicitando esta información y no la ha obtenido, por lo que insta al actual equipo de gobierno a mantener un encuentro y abordar esta situación. Ollés reclama un ejercicio de transparencia, “lo que hay que hacer e juntarnos con el nuevo equipo de gobierno y pedir transparencia y ver qué es lo que hay”.