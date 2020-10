Los hosteleros oscenses, a la espera de conocer las restricciones que publica la orden del BOA sobre la Fase 2

La Asociación de Hostelería de Huesca está a la espera de conocer las restricciones que publica la orden del BOA sobre la FASE 2 de la desescalada, a la que se ha anunciado que retrocede la capital altoaragonesa, debido al alto nivel de contagios.

Los hosteleros consideran que la actividad del sector volverá a verse “seriamente afectada”, en especial los establecimientos más pequeños en los que los clientes usan la barra de manera habitual. La gerente de la Asociación, Silvia Fernández, ha señalado que “va a afectar a un sector que ya de por sí venía tocado y es que hay establecimientos como los de ocio nocturno que llevan trabajando un mes y no como ocio nocturno sino como cafetería”. Ha añadido que “además, los bares que no dispongan de mesas en el interior para poder acomodar a los clientes manteniendo las distancias se verán afectados por no poder usar la barra”.

Las restricciones llegan para el puente del Pilar, que es un momento clave en el calendario de las empresas hosteleras de la provincia. “Hay que tener en cuenta la importancia del cliente de proximidad, el de Zaragoza para la zona norte y para la ciudad”. Ha dicho que “es un puente que muchos clientes nacionales aprovechaban para visitar nuestro territorio y nuestra ciudad y se va a ver afectado”.

Los hosteleros también piden por ello responsabilidad a los ciudadanos. “Por mucho que se limiten las horas y los aforos en nuestros establecimientos, sino hay conciencia ciudadana de que una vez que se acabe la actividad en los lugares seguros se vayan a sus casas y cumplan con las medidas, difícilmente vamos a solventar este problema”.