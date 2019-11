Los empresarios de los polígonos industriales abordarán la llegada de Amazon

La Federación de Asociaciones de Polígonos Industriales de Huesca considera que los beneficios que la llegada de Amazon reportará al Ayuntamiento deben reinvertirse en la mejora de la Plataforma Logística e Industrial, PLHUS, y en la mejora del resto de polígonos industriales de la ciudad.

Este será uno de los planteamientos que la Federación abordará en el transcurso de la asamblea anual que se desarrollará mañana viernes a partir de las 20,00 horas. El presidente de la Federación, Ignacio Almudévar, ha apuntado que la llegada de Amazon a Plhus es, sin duda, una “muy buena noticia económica” para la ciudad.

Ha apuntado que “la llegada de Amazon es muy positiva”, que “a su vez conllevará unos beneficios extraordinarios al Ayuntamiento por licencia de obras y licencias de apertura y nuestra voluntad es que sean invertidos en obras que mejoren el acceso a Plhus”.

Ignacio ha insistido en que considera “lógico” que esos beneficios se reinviertan en Plhus y en otros polígonos. Así, ha dicho que “si a través de esta nueva empresa el Consistorio recibe unos ingresos importantes creemos que no habrá excusa y no podrán decir que no hay recursos económicos”. Ha añadido que “ahora van a tener los recursos económicos necesarios y si ya había obligación de mejorar, ahora habrá más obligación todavía para mejorar un polígono que va a empezar una nueva era, ya que su llegada es un motor importante de desarrollo”.

Además, cree que esos beneficios no sólo deben servir para mejorar la Plataforma y que “ahora será el momento de dar cumplimiento a las reivindicaciones del sector para mejorar los polígonos industriales de Huesca”.

La Asamblea anual de la Federación analizará la situación de cada uno de los polígonos industriales, de sus necesidades y reivindicaciones, como la conexión de la Estación Intermodal con la calle Badalona y Plhus, las rondas este y oeste de la ciudad, los hidrantes, los barrancos del Área 13 o la reapertura del cuartel Sancho Ramírez.

Por otra parte, cabe apuntar que Ignacio Almudévar ha hecho pública su intención de no volver a presentarse a la reelección como presidente de la Federación, de la que lleva al frente diez años. Las juntas directivas de la Federación y de las cuatro asociaciones de los polígonos industriales, Sepes, Monzú, Magantina y Martínez de Velasco, se renovarán en las asambleas que se convocarán en el mes de junio.