Los empresarios del Pirineos organizan concentraciones bajo el slogan #SOSNIEVE

La mayoría de los establecimientos ligados a la nieve están cerrados y, por ello, se están organizando concentraciones bajo el slogan #SOSNIEVE, en defensa de las estaciones y de la economía que gira en torno a ellas.

Es una iniciativa que ha nacido de los propios empresarios, trabajadores y de todo el tejido vinculado al sector de la nieve. Las concentraciones tendrán lugar este sábado en distintos centros invernales como Candanchú, Cerler o Formigal, que apoyan, como no puede ser de otra manera, esta iniciativa que vuelve a poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesan las comarcas que cuentan con estaciones de esquí. Y es que el sector de la nieve no entiende que no se puedan abrir los remontes y las pistas de esquí para evitar desplazamientos y aglomeraciones de gente y, en cambio, grandes ciudades han estado, por ejemplo, este puente, abarrotadas de compradores en las calles y los comercios.

La gota que ha colmado el vaso para algunos comerciantes del sector de la nieve es que mientras las estaciones de esquí de la comunidad están cerradas hay otras pistas que ya comienzan a abrir y está permitido esquiar bajo techo. María Ángeles Bandrés, presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, apunta que "es una iniciativa privada y se han ido sumando todas las asociaciones no sólo de la zona sino del valle de Benasque o Sierra Nevada y desde luego el dia 12 estaremos representando a la Asociación porque es muy injusto que estemos en esta situación, comprendemos todo y que el equilibrio es dificil y que hay que cumplir las medidas sanitarias pero creo que se debería buscar el equilibrio un poco más justo"

Las concentraciones, guardando las medidas preventivas, están previstas a las 12 del mediodía y se guardarán tres minutos de silencio.