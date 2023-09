Los ediles de la comarca de los Monegros preocupados por la falta de médicos

El presidente de la comarca de los Monegros Pedro Loscertales reunirá de urgencia, este proximo lunes 18 de septiembre, a los alcaldes de los municipios que dependen del centro de salud de Sariñena

“Podemos entender que durante el verano, los periodos vacacionales del profesional del centro podrían complicar la gestión del día a día en el el centro de salud por falta de facultativos, pero una vez finalizado este periodo no solo no ha mejorado la situación sino que vamos a peor, mucho peor”.

Se refiere con estas palabras el presidente comarcal, por ejemplo, a la “situación insostenible y alta de respeto a los vecinos” de Albalatillo, donde el médico sólo ha podido acudir dos días en todo el verano; o a la “alarmante reducción de días de atención” en el consultorio de San Juan del Flumen, entre otros. Y “lo peor”, a juicio de Loscertales, “está en el propio centro de Sariñena: hoy mismo no han podido atender a un paciente por falta de profesionales”. Al parecer, hay varias bajas en el centro y no se están cubriendo. Alguna de ellas se prolongará durante varios meses y no hay un sustituto para cubrirlo y atender a los pacientes

Por ello, el Presidente de Los Monegros ha anunciado la convocatoria de una reunión con los alcaldes de las poblaciones afectadas “y veremos qué medidas tomamos, no descartamos ninguna”.

En este momento faltan 3 de los 7 facultativos del centro de salud de Sariñena. Una situación que se viene repitiendo en los últimos meses y que no tiene visos de solucionarse.

Además, insiste en la falta de comunicación con los responsables municipales de esta situación que se enteraban del cierre de consultorios con los carteles pegados en la puerta de los centros de salud. Una situación que se ha repetido en varios centros de salud de la comarca como en Grañén o Bujaraloz. Exigen que sustituyan los médicos de baja y una buena planificación del personal del centro para que los profesionales que trabajan en él puedan ofrecer una atención mínimamente aceptable.

Una situación por la que el alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, ya manifestó recientemente su preocupación, pidiendo una reunión con el coordinador del Centro de Salud que aún no se ha producido y que volverá a solicitar este mismo viernes ante el agravamiento de la situación. “Exigimos que sustituyan los médicos de baja y una buena planificación del personal del centro para que los profesionales que trabajan en él puedan ofrecer una atención mínimamente aceptable, algo que ahora mismo no pueden ofrecer, y que los usuarios no vean mermados sus derechos”.

Para el consejero delegado del área de Salud en la Comarca de Los Monegros, Alberto Samper, “la salud en el medio rural debe ser y de hecho es una de nuestras prioridades. Sin un buen servicio médico básico, nuestros pueblos, en su mayoría muy pequeños, mueren. Nuestra población es muy mayor y necesita estar bien atendida” ha recordado, por eso “no deberíamos ni tener que decirlo, pero exigimos que la salud esté por encima de intereses económicos y de recortes que ya se están dando”.

Asímismo anuncia una reunión con los responsables políticos de todos los pueblos de la comarca para conocer cómo están funcionando el resto de los centros de salud de nuestro territorio: Grañen, “donde tenemos constancia de varios problemas que deben solucionarse lo antes posible”, Bujaraloz, y el de Villamayor, del que dependen los municipios de Farlete, Leciñena, Monegrillo y Perdiguera.