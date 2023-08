Los danzantes viven una “histórica” actuación con la incorporación de dos mujeres a su formación

La capital altoaragonesa vive este jueves el día grande de sus fiestas en honor a San Lorenzo, con arreglo a un programa basado en la tradición, en el que destaca la primera actuación que realizan los Danzates, seguida de la procesión y la misa. La primera actuación de los Dnazantes ha contado con una gran expectación debido a la novedad de este año, con la incorporación de la mujer a la Agrupación.

Así, el día grande de las fiestas ha comenzado esta mañana entorno a las 8,30 horas, en la plaza de San Lorenzo con la actuación de los Danzantes y minutos antes del comienzo, el jotero Roberto Ciria ha dedicado una emocionante jota a San Lorenzo inmortal por la que recibía la ovación de los centeneras de oscenses congregados. A partir de alli, daban comienzo los dances dedicados a San Lorenzo, con los tradicionales palos, espadas y cintas y con el baile del degollau.

La agrupación de Danzantes ha hecho historia este año con la incorporación de dos primeras mujeres. Cristina Esperanza se ha mostrado “emocionada” tras los primeros dances y ha reconocido que había tenido los “nervios a flor de piel al recibir los aplausos del público a su llegada a la plaza”. Ha dicho que “cuando he llegado ha sido una emoción increible, todo el mundo esperando la llegada y los aplausos y la ovación es de agradecer”.

Cristina se ha mostrado “orgullosa” de ser una de las primeras mujeres en hacer historia en la agrupación y espera que haya más incorporaciones en el futuro. “Es lo que tiene que ser, la mujer también en la Agrupación y espero que esto sea el pirncipio y se vayan sumando más”. Las horas previas a su estreno las ha pasado “con muchos nervios”, pero ha dicho que “la espera ha merecido la pena”. Para Cristina uno de los momentos más emocionantes de la jornada han sido los bailes de las espadas en la plaza ya que ha podido bailarlos con su padre.

La otra mujer que se ha estrenado hoy en la agrupación es Ibón Cejalvo, que ha señalado que en la plaza se le han pasado todos los nervios. “Estaba muy nerviosa, pero ha sido llegar aquí y los nervios se me han pasado, me he centrado en lo que tenía que hacer y lo he vivido y lo he disfrutado”. Ibón se ha mostrado “emocionada por el apoyo recibido”, de los oscenses y de su familia, ha dicho.

Además de Cristina e Ibón, ha habido otras dos incorporaciones. Las de Santos Santolaria y Fernando Esperanza. Santos se ha mostrado “muy feliz” después de cumplir un sueño que lleva esperando toda la vida. “Imaginaros cómo estoy si llevo esperando este momento siempre y no ha defraudado”. Santos ha vivido “emocionado” el apoyo de familia y amigos. Además, se ha mostrado “satisfecho” de cómo habían salido todos los bailes, aunque ha reconocido que el de las espadas le “sale solo”.

Por su parte, Fernando Esperanza ha explicado que nada más escuchar los primeros sones del baile de las espadas se ha olvidado por completo de los nervios y ha disfrutado de la actuación.

Santolaria y Esperanza también se han pronunciado sobre la entrada de dos mujeres en la agrupación. “Un hecho histórico” que celebran y que esperan que siga produciéndose en el futuro.

El mayoral, Paco San Emeterio, también se mostraba “muy satisfecho por la llegada de mujeres a la agrupación” y ha asegurado que este hecho ha tenido “gran aceptación” y que “todos los oscenses están muy contentos por ello”. San Emeterio se ha mostrado “muy satisfecho” por la actuación de las cuatro nuevas incorporaciones.

El mayoral ha trasladado su satisfacción tras la primera actuación de este San Lorenzo y ha apuntado que tanto en el primer baile de las espadas como en el final, en la plaza Cristina Esperanza y Santos Santolaria han podido bailar junto a sus padres. No obstante Santos Santolaria padre danzará durante todas las fiestas para cubrir la lesión de otro compañero de la agrupación.