73% de los comercios de Huesca no dispone de un comercio electrónico para la realización de la venta online

A través de una encuesta realizada entre 175 profesionales del comercio oscense detecta que el 73% de los comercios no dispone de un comercio electrónico para la realización de la venta online

De los pocos que lo tienen, un 60% no tiene más de cinco pedidos al año. La razón fundamental de que no se disponga de comercio electrónico es la falta de formación en marketing online. Esta encuesta, además, pone de manifiesto que el 60% de los negocios dispone de página web corporativa, pero el 76% apenas la actualiza, lo que demuestra que no la consideran como una vía de generación de negocio. También se ha detectado la carencia de samartphones en los comercios para facilitar el pago con teléfono móvil. Esta situación ha llevado a la Asociación de Comerciantes y al Ayuntamiento de Huesca a la realización de un Plan de Digitalización para su posterior puesta en marcha como ha explicado Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca.

Para la puesta en marcha del Plan de Digitalización, la Asociación de Comerciantes elaborará una hoja de ruta en la que se concretarán una serie de medidas y ayudas para los establecimientos que quieran apostar por la digitalización.

Por otra parte, Lacostena ha hecho referencia a la apertura de los establecimientos comerciales de la capital altoaragonesa, respetando las normas sanitarias y las limitaciones que establece la FASE 1 del plan de desescalada del confinamiento. El comercio espera que las ventas aumenten con la llegada del fin de semana, pero en estos primeros días, la ropa y el calzado de niños y adolescentes está siendo lo más demandado por parte de los oscenses.