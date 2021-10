Los bomberos manifestarán sus quejas, durante el pleno municipal que tendrá lugar mañana

Los trabajadores del servicio de extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Huesca manifestarán sus quejas y denunciarán el “despróposito continúo en la gestión política”, durante el pleno municipal que tendrá lugar mañana, miércoles.

Los trabajadores han anunciado que mañana se concentrarán coincidiendo con la celebración del pleno municipal, para dar a conocer a la ciudadanía la situación por la que el servicio y los trabajadores están pasando y para que los responsables municipales les escuchen. En estos términos se ha expresado Mario Gonzalvo, en representación de los trabajadores, quien ha lamentado la paralización de la construcción del nuevo parque de bomberos de Huesca, después de años esperando unas nuevas instalaciones, ante la “degradación” de las actuales.

Gonzalvo ha apuntado que de nuevo están en “la casilla de salida”, ya que “parece que no hayamos avanzado desde 2017 y durante este tiempo ha habido muchas noticias y anuancios por parte del Ayuntamiento, pero poco se ha hecho” y “lo cierto es que estamos ya desesperados, viendo cómo el Ayuntamiento es incapaz de hacer algo como es renovar las instalaciones del servicio”.

Gonzalvo ha dicho que todo el proceso del nuevo parque de bomberos ha sido un “despropósito constante” y no entienden cómo no se avanza, teniendo los terrenos, el dinero y un requerimiento de inspección de trabajo en la que dice que las actuales instalaciones no cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “Nos reunieron a principios de este año y nos dijeron que en septiembre comenzarían las obras y estamos en octubre y nada y además algo ha pasado y ya no sabemos si lo hacen a posta para no sacarlo a delante o cómo es”.

El representante de los trabajdores ha explicado que al concurso de construcción de las nuevas instalaciones se presentaron dos empresas y “una de ellas fue excluída de manera irregular y presentó un recurso al TACPA”, por lo que la construcción del nuevo parque de bomberos está paralizada y “así van pasando los días”.