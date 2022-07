Los bomberos de Huesca manifiestan su preocupación tras la renuncia del nuevo inspector jefe

Desde el colectivo de bomberos manifiestan en un comunidaco "la estupefacción que nos ha producido enterarnos de que el nuevo inspector jefe del SPEIS del Ayuntamiento de Huesca deja la plaza para volver a su puesto de bombero en otra administración"

La cobertura del puesto de jefe y el desarrollo de la cadena de mando "ha sido una reivindicación histórica del colectivo desde que hace casi diez años llegara el primer técnico a la jefatura del servicio. Desde entonces han pasado 7 jefes por la oficina y todos los técnicos han terminado marchándose". "Queremos denunciar una vez más la capacidad de esta corporación de destruir todo lo que toca y que cuando piensas que las cosas ya no pueden ir peor, estos gobernantes las hunden todavía más.

Hemos "denunciado ya muchas veces la situación de abandono que vive el servicio, y teníamos esperanza de que un nuevo inspector ayudara a ir remontándolo". Pero intentamos hacernos a la idea de la situación que ha vivido el nuevo jefe en diez días para dejar una plaza que le ha costado años de ilusiones y preparación, para volver a su anterior puesto.

"Esto no es una casualidad ni pasa porque sí, esta situación tiene culpables con nombres y apellidos: Ana Loriente, concejala de seguridad ciudadana, Fernando Laborda, concejal de personal, Manuel Lozano, asesor de alcaldía en materia de personal y sobretodo Luis Felipe Serrate, cuya “gestión” ha hundido el servicio de bomberos del ayuntamiento de Huesca"."

Es curioso que" el jefe, en su primera reunión pidiera que para empezar a trabajar en un mejor ambiente no se abrieran más expedientes disciplinarios, a los que el ayuntamiento respondió abriendo a los días cinco más, y ya van diez.

Ya han dejado claro que van a expedientar a todos los bomberos que subieron al pleno de octubre pasado a reivindicar un servicio de bomberos digno con unas condiciones mínimas para trabajar, exigiéndonos que asumamos una responsabilidad que ellos no son capaces de asumir.

Las bomberas y bomberos de Huesca, no solo tenemos que aguantar trabajar en unas condiciones lamentables a nivel de instalaciones, vehículos, vestuario o cadena de mando, sino que además con los expedientes, que sancionan con un mes de empleo y sueldo, nos quitan el pan que llevamos a nuestras casas, porque no solo nos expedientan a nosotros, castigan además a nuestras familias. Esta es la política que practica el Partido Socialista Obrero Español de Huesca con Luis Felipe a la cabeza. Pero por muchos castigos, mentirasy expedientes que el PSOE nos infrinja nosotros no vamos a reblar, y continuaremos denunciando la lamentable situación que se vive en el servicio y a sus culpables."