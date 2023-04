Los bomberos de Huesca han adelantado su servicio de llevada de agua de boca a municipios

La falta de precipitaciones está ocasionando una escasez hídrica que ha motivado que los bomberos de Huesca hayan adelantado su servicio de llevada de agua de boca a municipios tres meses antes de lo que es habitual.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Huesca ha llevado, de forma puntual, en el mes de marzo, agua de boca a los municipios oscenses de Aguinaliú y Achá, ubicados en las comarcas de la Ribagorza y La Litera. Esto supone, adelantar tres meses un servicio que habitualmente se inicia coincidiendo la época estival, motivado o bien por un aumento de población en los núcleos tanto en zona Pirenaica como Prepirenaica o porque las fuentes no tienen suministro de agua suficiente o se llegan a secar. La escasez hídrica, con altas temperaturas ha llevado a que fuentes se sequen, según ha apuntado el jefe del SEIPS, Óscar Aguarta, que ha manifestado que “las fuentes se han secado y con las precipitaciones que ha habido este invierno no se han llegado a reponer y se ha llevado agua puntualmente a dos pueblos por agotamiento de sus manantiales, porque no hay suficiente suministro de agua, por lo que hemos tenido que empezar a llevar agua tres meses antes de lo habtual”.

Aguarta espera que las precipitaciones de primavera sean capaces de regenerar el suministro de los manantiales.

Teniendo en cuenta que en 2022, este servicio llevó agua a unos 30 núcleos, se estima que este año, la demanda aumentará y será necesario acudir a más municipios, durante más tiempo. “Las perspectivas que manejamos es que pueda aumentar el número de núcleos de pblación y también pude aumentar el período de tiempo, el año pasado fuero dos meses suministrando agua de manera habitual y este año ya hemos empezado a finales del mes de marzo, siendo una situación excepcional y significativo de la escasez hídrica que hay”.

Por ello, el servicio se está planteando dotarse de un mayor número de efectivos y de vehículos para hacer frente al aumento de las neeesidades que se estiman van a surgir este verano.