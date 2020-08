Los autonómos creen que incentivar el consumo es la clave para la recuperación económica

Los autonómos consideran que una de las principales líneas de acción para hacer frente a la situación actual, provocada por la COVID-19, debe pasar por incentivar el consumo. La Confederación de Empresarios Autónomos de la provincia de Huesca reclama que se incentive el consumo para reactivar la economía.

Así lo ha dicho la presidenta de la Confederación en Huesca, Avelina Bellostas, quien ha apuntado que en la provincia altoaragnesa hay entorno a 26.000 autónomos. Principalmente, pertenecientes al sector del comercio, hostelería y agricultura, siendo los dos primeros los sectores más afectados por la crisis. “El comercio y la hostelería son los sectores más afectados por esta crisis, pero el resto va detrás, porque luego hay otros sectores que son muy importantes y que se ven afectados por ellos y que no están teniendo salida, porque no hay actuaciones, ni barras en los bares y hay aforo reducido, entre otros”.

Bellostas considera que “queda mucho por hacer” y que “no se puede estar esperando a las ayudas europeas”. Así, ha dicho que “hay muchos autónomos que no han abierto sus negocios y no los van a abrir y hay que decir que las yudas para el cese de actividad no han funcionado, porque no han llegado, se ponen muchos criterios restrictivos y a la hora de entrar en ellas no se tiene cabida”.

La presidenta de los autónomos oscenses cree que las cifras que se derivan de la encuesta que recientemente ha elaborado la ATA, que apunta a que el 70% de los autónomos se plantea cerrar o reducir su negocio en caso de un nuevo confinamiento y que un 30 por ciento% de extrapolar a la provincia de Huesca.