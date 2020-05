Los afectados por el embalse de Biscarrués aplauden la decisión del gobierno de acatar la sentencia y dar por anulado cualquier proyecto. Entienden que el ejecutivo actúa en consecuencia y defienden que el territorio se haya ganado el derecho a no ser inundado.

Dos días después de conocer la sentencia del Supremo, el gobierno central ya ha dicho que descarta definitivamente el pantano de Biscarrués. Desde ese territorio, los afectados valoran de forma positiva la decisión que consideran lógica teniendo en cuenta la sentencia. Lamentan que no se haya actuado en la misma línea con otras resoluciones similares como fue Mularoya y valoran que siente jurisprudencia. Luis Tirado, presidente de SEO Birdlife Aragón explica que "las sentencias deben cumplirse. Lo que hace es acatar una sentencia y obrar en consecuencia". Tirado insiste en que "ojalá esto se hubiese hecho en otros casos donde ha habido sentencias claras y no siempre el gobierno lo ha acatado o ha buscado una forma de salvaguardar con la idea del pantano a toda costa". En este caso, el gobierno actúa bien y lo debería hacer independientemente de su color político".

Haya el gobierno que haya, están convencidos de que el proyecto no se retomará y el territorio seguirán desarrollándose a través de otros proyectos sostenibles. Lola Giménez, portavoz de la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos explica que aunque haya otro gobierno, "los gobiernos no quieren ser ilegales por lo tanto este pantano queda descartado y el territorio a lo largo de estos años se ha ganado el derecho,con fundamento legal, a no ser inundado. Por lo tanto es inviable que se construya un pantano en el rio Gállego y el futuro va a ir por otra línea".

Además, han pedido al Gobierno de Aragón un reparto más equilibrado de los fondos sea cual sea su modelo de desarrollo, critican que se favorezca a las zonas de regadío.