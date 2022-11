La localidad de Robres tendrá un corral de comedias después de varios años luchando por el proyecto

El Ayuntamiento de la localidad ya ha adjudicado la primera fase del proyecto con una inversión de 132.000 euros. Desde hace varios años, Luis Casaus, director del teatro de Robres lleva trabajando en un proyecto que tenía como objetivo que en la localidad, tan aficionada y seguidora del teatro, tuviese un corral de comedias que imitará la estructura y estética de los antiguos auditorios de los siglos XVI y XVII. El “Almagro de Monegros”. Una ilusión que se va a ver cumplida como reconoce Luis Casaus

El edificio de titularidad municipal en pleno centro de la localidad en Casa El Zurdo imitará los patios interiores de las viviendas y que aprovechaban las fachadas de los edificios. La localidad con poco más de 500 habitantes mantiene a lo largo del año varios festivales featrales que demuestra el interés por el teatro. Luis Casaus reconocía que una iniciativa como ésta ya se conoce en Madrid en los foros del teatro. Así se lo ha trasladado el presidente de la Fundación Siglo de Oro del corral de comedias Cervantes de Madrid. Casaus explica que "me ha llamado no sólo para felicitarnos sino para ponerse a nuestra disposición para todo lo que necesitemos en todos los aspectos de programación, de intecambio y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión cuando me ha dicho que anoche en los círculos teatrales madrileños se hablaba de Robres" y reconocía que "lógicamente me ha hecho muchísima ilusión esa llamada"

Tres años después de presentar los proyectos, el ayuntamiento de Robres ya ha adjudicado el trabajo y está previsto que el corral de comedias pueda estar operativo en el otoño de 2024.