LLamamiento a los oscenses a comprar en el comercio de proximidad, de cara a la próxima campaña de Navidad

El objetivo es ayudar al comercio local de la ciudad para que la economía circule por la capital oscense y se evite, en la medida de lo posible, las compras en las grandes plataformas online. Susana Lacostena es la presidenta de la Asociación de Comerciantes y explica que "este escenario de quedarnos en casa es para que en Navidad sea un pelín normal". Lacostena insiste en que "sabemos que no lo va a ser pero al menos que la gente salga a comprar y entonces aunque salga a comprar diferente que el año pasado o que toda la vida, pero algo haremos". La presidenta de los comerciantes explica que "si realmente esto no se hubiera hecho ahora sino en diciembre, habría sido mucho peor." Susana Lacostena insiste en que la gente haga sus compras en el comercio local o de proximidad y evite lo posible las grandes plataformas online.

Lacostena espera que las medidas impuestas durante este mes de noviembre para frenar la pandemia de Coronavirus sirvan para que la actividad comercial se pueda relanzar el mes de diciembre, de cara a la Navidad.

Lacostena entiende que el cierre a las 20,00 horas de las actividades no escenciales decretado por las autoridades sanitarias es un mal menor y espera que sirva para mejorar la situación sanitaria. Lacostena explica que "es una de las medidas más buenas porque yo creo que por media hora el comercio se puede apañar y no creo que sea una medida muy drástica y al final es que hay que tomar medidas". La presidenta de los comerciantes insiste en que " ahora en Andalucia es a las 18h, dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. Lo realmente está pasando es que nos está afectando