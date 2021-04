Las zonas de salud de Fraga, Binéfar y Tamarite reportan el mayor número de contagios de la provincia de Huesca, donde los casos positivos por coronavirus han vuelto a subir llegando a los 57, es decir, 10 más que el día anterior. La zona oriental, que suma 30 positivos en las zonas de salud básicas de Fraga, Tamarite de Litera y Binéfar, es la más afectada, mientras que la capital oscense se encuentra en riesgo bajo.

En concreto, en Fraga han notificado 12 positivos por coronavirus en la última jornada, en Binéfar 10 y en Tamarite de Litera 8. Una situación que viven con preocupación los vecinos de esta parte de la provincia oscense, que temen la posibilidad de confinamientos en municipios, tal y como ha sucedido en la localidad de Tarazona.

La coordinadora del Centro de Salud de Fraga, Pilar Albás, ha apuntado que la actividad económica y la movilidad está muy interrelacionada con la provincia de Lérida. Así, ha manifestado que “el que se tenga que desplazar para trabajar va a tener que ir y volver a Lérida, por lo que un confinamiento puede hacer disminuir el flujo de desplazamientos, pero hay que darse cuenta de que la actividad económica está muy interrelacionada entre las dos provincias, por lo que la solución es muy difícil”.

En su opinión, no se puede comparar la parte oriental de la provincia con otras comarcas, debido a los citados flujos. No obstante, ha asegurado que todos los casos se están detectando en núcleos familiares. “La comarca del Bajo Cinca no se puede comparar, por ejemplo, con la Jacetania, aunque estemos en la misma provincia, porque los flujos que aquí llegan no llegan a la Jacetania”, pero “también es cierto que se están cerrando todos los casos en núcleos familiares” y el que sean casos en núcleos familiares facilita el control de la cadena de contagio. También ha dejado claro que ninguno de los casos detectados está relacionado con temporeros.

Por otra parte, ha informado de que se ha detectado una mayor prevalencia de la cepa británica. “El año pasado se podía detectar un caso dentro del grupo familiar, pero al aislar al resto de convivientes no se contagiaban, pero, en estos momentos, y aún estableciendo el aislamiento de positivo casi toda la familia acaba contagiándose”. Por ello, Albás insiste en que hay que seguir respetando las medidas.