Las ventas de libros en 2020 han superado las de 2019

La lectura ha experimentado un repunte durante la pandemia y se ha traducido en un aumento en las ventas de libros, de hecho, las cifras de ventas de 2020 han superado las de 2019. Así lo ha dado a conocer en representación de la Asociación Provincial de Librerías de Huesca, José María Aniés, quien sostiene que la pandemia no ha resultado un mal momento para la lectura y el libro, a pesar de que durante los dos primeros meses las pérdidas se cifraron entre un 90 y un 95 por ciento.

“Había preocupación, porque durante los dos primeros meses de pandemia, las ventas descendieron mcho, pero a partir del 4 de mayo de 2020 que se pudo ir abriendo poco a poco las ventas fueron aumentando”, ha explicado Aniés.

Además, como dato positivo Aniés ha confirmado que las ventas se mantienen en el presente año, por lo que espera que ese aumento de la lectura y de ventas sea algo sostenido en el tiempo. No todos los libros han experimentado el mismo aumento en el número de ventas, ya que, por ejemplo, mientas el libro de texto no aumentó, la narrativa, el ensayo o el libro infantil aumentaron en un 20 por ciento.

Por otra parte, Aniés ha dicho que este año las grandes ediatoriales han adelantado sus lanzamientos a finales del mes de agosto, cuando habitualmente lo hacían para Navidad o primavera, acercándose a la feria de Madrid. Algo que “ha beneficiado al sector”, ya que “ya contamos en las estanterías con libros muy interesantes”.