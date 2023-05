Las unidades de dinamización de FP dual ajustarán la demanda empresarial y la oferta formativa

Los ayuntamientos podrán solicitar unidades de dinamización de Formación Profesional (FP) dual, a partir del mes que viene, en cuanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional lance la convocatoria, que permitirá ajustar las necesidades de mano de obra de las empresas con la formación que reciben los estudiantes.

De ello ha informado la secretaria general de Formación Profesional del Gobierno de España, Clara Sanz, hoy en Huesca, donde ha mantenido un encuentro con empresarios de la provincia altoaragonesa, para tratar el tema de adecuar la FP a las necesidades de las empresas.

Sanz ha explicado que estas unidades, que deberán ser solicitadas por los Ayuntamientos, servirán de enlace entre las empresas que trabajan la FP dual y los centros de FP, para identificar claramente las necesidades y los estudiantes adecuados para ello. “Estas unidades visitarán a las empresas, identoficarán qué perfiles profesionales y qué puestos puede haber y a los que pueden ir los estudiantes a hacer su formación práctica, para trasladarlo a los centros y hacer un ajuste entre los que necesitan las empresas y lo que están formando los centros”.

Este encuentro ha surgido a raíz de la demanda de los empresarios de Huesca de adecuar los estudios de FP a las necesidades de las empresas altoaragonesas, porque no encuentran mano de obra especializada. Sanz ha apuntado que “los empresarios lo que siempre nos trasmiten es que nescesitan profeisonales bien formados, porque no tienen los suficientes, que no encuentran y no sólo en las profesiones mnás novedosas, sino también en las más tradicionales”.

En estos mismos términos se ha expresado el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOS-CEPYME Huesca, Fernando Luna. “En este momento hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y a la digitalización y hay que prepararse para ello y el paso es una buena Formación Profesional”.

La secretaria general de FP ha resaltado el trabajo de Huesca en esta materia, así como la existencia de centros especializados, como el centro de excelencia en materia de energía renovables o el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, ubicado en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca. Ha recordado que el Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide de Huesca fue seleccionado por el Ministerio de Educación y FP para formar parte de la red de centros de excelencia de Formación Profesional. Fue elegido por un proyecto sobre energías renovables.

El Ayuntamiento de Huesca ha anunciado que solicitará la creación de una unidad dinamizadora de Formación Profesional en ámbitos industriales que sirva para detectar las necesidades de formación de las empresas, unidades de orientación profesional para facilitar la acreditación de competencias, o las aulas mentor. Además, la Mesa de Diálogo Social de la ciudad de Huesca, en la que participan el Ayuntamiento y los agentes sociales, se va a encargar de estudiar las necesidades de las empresas relacionadas con la FP.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha informado de que está trabajando en el diseño de un nuevo máster de FP en alta cocina y el Ayuntamiento de Huesca ha anunciado que solicitará su implantación en la ciudad.